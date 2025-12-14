遭拘押逾5年 黎智英涉違反香港國安法案明日宣判

壹傳媒創辦人黎智英遭控涉嫌勾結外國勢力違反國安法被捕，至今已被拘押逾五年。案件歷經長達156日的審訊，將於15日上午10時在香港西九龍法院宣判。國際社會高度關注明日的判決結果。

網路媒體《香港01》報導，香港司法機構12日公布旁聽安排，當日會開設正庭及七個延伸庭，共116個記者席及507個公眾席讓媒體及公眾旁聽。

本案為香港首宗勾結外國勢力罪的審訊，案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

黎智英之子黎崇恩近年為營救其父積極四處奔走，他3月及其國際法律團隊來到華盛頓，會見川普政府官員和國會議員，希望美國能協助推動黎智英獲釋。

路透11月5日曾報導，川普在釜山與大陸國家主席習近平會晤時，呼籲中方釋放現年77歲的黎智英，但川普沒有討論具體協議，主要聚焦在黎智英的健康問題與身心狀況。黎崇恩隨即讚揚川普，並對川普向習近平談及他的父親表示「非常感激」。

綜合《香港01》、星島日報報導，壹傳媒創辦人黎智英與三家蘋果日報相關公司涉嫌串謀他人發布煽動刊物，以及請求外國實施對香港或中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。案件審訊過程中，控方共傳召五名已承認控罪的被告作為「從犯證人」，包括蘋果日報高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇，以及被指稱為「攬炒團隊」關聯人士的陳梓華、李宇軒，另亦傳召前壹傳媒集團營運總裁周達權作為「特赦證人」，他們皆指稱黎智英在案中的主要角色及相關罪行。

黎智英還遭指控曾向蘋果日報高層發出多個編採指示，包括指示壹傳媒時任行政總裁張劍虹訪問銅鑼灣書店前店長林榮基，以鼓吹香港市民上街反對修訂《逃犯條例》；又在2020年5月利用蘋果日報發起「一人一信救香港」的行動，希望喚起港人發信給時任美國總統川普，呼籲川普干預讓《國安法》不會在港實施。

此外，黎智英還被指控推出蘋果日報英文版，要求報導中國負面新聞；在2019年中下旬兩度訪美，並曾與時任美國副總統彭斯，及時任國務卿龐培歐等人見面，並提及制裁香港等。

黎智英自辯時兩度自稱是「政治犯」，法官杜麗冰即糾正黎稱他不是政治犯，指他被捕不是因為其政治立場，而是因為他涉嫌違法。