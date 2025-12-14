快訊

共軍戰機雷達照射「如槍口抵太陽穴」 自衛隊官員：若是美軍早反擊了

在家就能完成！最給力的運動清單幫助你燃燒脂肪、增強肌力

斗南公路兩車對撞車禍 小貨車斷頭2亡、2傷 驚悚過程全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

遭拘押逾5年 黎智英涉違反香港國安法案明日宣判

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
黎智英遭控涉嫌違反香港國安法案，將於15日上午宣判。圖為2021年2月9日，黎智英乘囚車抵達香港終審法院資料照。（路透）
黎智英遭控涉嫌違反香港國安法案，將於15日上午宣判。圖為2021年2月9日，黎智英乘囚車抵達香港終審法院資料照。（路透）

壹傳媒創辦人黎智英遭控涉嫌勾結外國勢力違反國安法被捕，至今已被拘押逾五年。案件歷經長達156日的審訊，將於15日上午10時在香港西九龍法院宣判。國際社會高度關注明日的判決結果。

網路媒體《香港01》報導，香港司法機構12日公布旁聽安排，當日會開設正庭及七個延伸庭，共116個記者席及507個公眾席讓媒體及公眾旁聽。

本案為香港首宗勾結外國勢力罪的審訊，案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

黎智英之子黎崇恩近年為營救其父積極四處奔走，他3月及其國際法律團隊來到華盛頓，會見川普政府官員和國會議員，希望美國能協助推動黎智英獲釋。

路透11月5日曾報導，川普在釜山與大陸國家主席習近平會晤時，呼籲中方釋放現年77歲的黎智英，但川普沒有討論具體協議，主要聚焦在黎智英的健康問題與身心狀況。黎崇恩隨即讚揚川普，並對川普向習近平談及他的父親表示「非常感激」。

綜合《香港01》、星島日報報導，壹傳媒創辦人黎智英與三家蘋果日報相關公司涉嫌串謀他人發布煽動刊物，以及請求外國實施對香港或中國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。案件審訊過程中，控方共傳召五名已承認控罪的被告作為「從犯證人」，包括蘋果日報高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇，以及被指稱為「攬炒團隊」關聯人士的陳梓華、李宇軒，另亦傳召前壹傳媒集團營運總裁周達權作為「特赦證人」，他們皆指稱黎智英在案中的主要角色及相關罪行。

黎智英還遭指控曾向蘋果日報高層發出多個編採指示，包括指示壹傳媒時任行政總裁張劍虹訪問銅鑼灣書店前店長林榮基，以鼓吹香港市民上街反對修訂《逃犯條例》；又在2020年5月利用蘋果日報發起「一人一信救香港」的行動，希望喚起港人發信給時任美國總統川普，呼籲川普干預讓《國安法》不會在港實施。

此外，黎智英還被指控推出蘋果日報英文版，要求報導中國負面新聞；在2019年中下旬兩度訪美，並曾與時任美國副總統彭斯，及時任國務卿龐培歐等人見面，並提及制裁香港等。

黎智英自辯時兩度自稱是「政治犯」，法官杜麗冰即糾正黎稱他不是政治犯，指他被捕不是因為其政治立場，而是因為他涉嫌違法。

黎智英 香港 川普 國安法 壹傳媒

延伸閱讀

川普稱斡旋泰柬停火成功 泰總理：並無新協議

美軍敘利亞遇襲3人喪命 川普揚言報復伊斯蘭國

Fed 新任主席 川普力捧華許 哈塞特獲提名機率從74%大降至53%

泰總理否認川普泰柬停火說 柬埔寨宣布「即刻關閉兩國邊界通關」

相關新聞

遭拘押逾5年 黎智英涉違反香港國安法案明日宣判

壹傳媒創辦人黎智英遭控涉嫌勾結外國勢力違反國安法被捕，至今已被拘押逾五年。案件歷經長達156日的審訊，將於15日上午10...

誰在制定「十五五規劃」？89名編寫人員揭露

大陸官方自中央到地方各單位正圍繞十五五規劃進行研議，《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉輔導讀...

共軍東部戰區：堅決斬斷骯臟頭顱 大刀向鬼子們的頭上砍去

12月13日是中國大陸第12個「南京大屠殺死難者國家公祭日」，當日，解放軍東部戰區發布一張主題為「大刀祭」的海報稱，「時...

南海爭端又升溫…陸驅離船隻 菲控水砲釀3傷

大陸與菲律賓在南海的爭端又有升溫跡象。大陸海警局與解放軍南部戰區於十二日分別在南海仙賓礁（仙賓暗沙）、黃岩島（民主礁）一...

南京大屠殺公祭 中共中組部長石泰峰：企圖復活軍國主義必敗

日本首相高市早苗涉台言論風波延燒一個多月後，中共中央與國務院昨天在南京舉行第十二個南京大屠殺國家公祭儀式，中共政治局委員...

南京大屠殺國家公祭日 石泰峰致詞未譴責日本首相談珍愛和平

據新華社，中共中央、國務院13日上午在南京隆重舉行2025年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。中共中央政治局委員、中組部長石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。