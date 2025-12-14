快訊

影／布朗大學期末考驚傳槍響！台灣博士生還原驚險避難過程

「古典第一美人」何晴驚傳病逝！經歷3段婚姻 去年確診腦癌苦不堪言　

台灣Costco有分店要搬家！CEO鬆口2026遷址計畫

誰在制定「十五五規劃」？89名編寫人員揭露

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉輔導讀本》近期出版，披露了「十五五」規劃建議的89人編寫人員名單。圖為中共20屆四中全會23日閉幕。（歐新社）
《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉輔導讀本》近期出版，披露了「十五五」規劃建議的89人編寫人員名單。圖為中共20屆四中全會23日閉幕。（歐新社）

大陸官方自中央到地方各單位正圍繞十五五規劃進行研議，《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉輔導讀本》近期出版，披露了「十五五」規劃建議的89人編寫人員名單，也揭露參與描繪未來五年中國發展藍圖的重要人物。

明報報導，根據輔導讀本披露的名單，「十五五」規劃建議起草人員總共89人，除了習近平李強王滬寧、蔡奇、丁薛祥等5名政治局常委，還有12名副國級領導人，分別是王毅、劉國中、李書磊、李鴻忠、吳政隆、何立峰、張又俠、張國清、陳文清、姜信治、諶貽琴、穆虹。現任總理和3名副總理全部參與編寫。換言之，副國級或以上的領導人有17人，較「十四五」多兩人，較「十三五」多一人。

習近平今年10月在中共二十屆四中全會已披露他是「十五五」規劃建議起草組組長，李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥為副組長。對比五年前「十四五」規劃建議起草組：組長依然是習近平，副組長有時任總理李強、時任中央書記處書記王滬寧、時任副總理韓正。而此次王滬寧應是以中央全面深化改革委員會副主任的身分擔任副組長。

編寫人員還有30名正部級官員，包括人社部長王曉萍、交通部長劉偉、住建部長倪虹、財政部長藍佛安、衛健委主任雷海潮等；智囊機構如中央政策研究室主任江金權、副主任唐方裕等；中央財經委員會辦公室常務副主任韓文秀等。

在地方官員上，有湖南省委書記沈曉明、遼寧省委書記許昆林。按慣例，編寫組有兩名省級地方官員，一般由省委書記和省長搭配。這次名單上，還有浙江省委常委、組織部部長楊蔭凱。而楊蔭凱入組之時，是中央財辦副主任的身分。而許昆林在編寫組成立時，是江蘇省長。因此構成慣例並無變化。

中財辦依舊扮演重要角色，來自中央政策研究室的至少七人，分別是江金權、唐方裕、田培炎、周新群、鄭炳林、俞弘強、曹利群。且至少六人來自中央財經委員會辦公室（中財辦），包括主任何立峰、副主任祝衛東、副主任韓文秀，還有今年4月已調職的原副主任楊蔭凱，以及祝丹濤、黃慶傑。但中財辦人數有所減少，十三五規劃起草至少有11人，到十四五則至少九人，今次則減至至少六人。

在軍方部分，「十四五」有軍委副主席許其亮及軍委辦公室主任鍾紹軍參與編寫規劃建議，「十五五」有軍委副主席張又俠，但不見軍委辦公室主任方永祥，而是由副主任邱楊參與編寫。

據悉，《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉輔導讀本》由人民出版社出版發行，並於11月11日在北京舉辦公開發行活動。

主任 總理 王滬寧 習近平 李強 中共

延伸閱讀

暗批美國…中國總理李強出席「一加十」 稱關稅戰損人損己

中日關係惡化…北京外交突圍 德總理宣布明年初訪中

劍指未出席的美國…李強G20喊話：堅定維護自由貿易

重塑非洲銅礦運輸通道 陸總理李強出席活化「坦尚鐵路」開工儀式

相關新聞

共軍東部戰區：堅決斬斷骯臟頭顱 大刀向鬼子們的頭上砍去

12月13日是中國大陸第12個「南京大屠殺死難者國家公祭日」，當日，解放軍東部戰區發布一張主題為「大刀祭」的海報稱，「時...

誰在制定「十五五規劃」？89名編寫人員揭露

大陸官方自中央到地方各單位正圍繞十五五規劃進行研議，《〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉輔導讀...

黎智英國安案15日宣判 將開7延伸庭逾500公眾席

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案件將於明日早上10時於西九龍法院宣判。司法機構12日公布，當日開設正庭及7個延伸庭...

南海爭端又升溫…陸驅離船隻 菲控水砲釀3傷

大陸與菲律賓在南海的爭端又有升溫跡象。大陸海警局與解放軍南部戰區於十二日分別在南海仙賓礁（仙賓暗沙）、黃岩島（民主礁）一...

南京大屠殺公祭 中共中組部長石泰峰：企圖復活軍國主義必敗

日本首相高市早苗涉台言論風波延燒一個多月後，中共中央與國務院昨天在南京舉行第十二個南京大屠殺國家公祭儀式，中共政治局委員...

南京大屠殺國家公祭日 石泰峰致詞未譴責日本首相談珍愛和平

據新華社，中共中央、國務院13日上午在南京隆重舉行2025年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。中共中央政治局委員、中組部長石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。