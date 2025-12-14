黎智英國安案15日宣判 將開7延伸庭逾500公眾席

快訊

中央社／ 台北14日電
圖為2020年12月12日，黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）
香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及的國安案件將於明日早上10時於西九龍法院宣判。司法機構12日公布，當日開設正庭及7個延伸庭，共116個記者席及507個公眾席讓媒體及公眾旁聽。

據香港01報導，司法機構12日公布旁聽安排，當日會開設正庭及7個延伸庭，共116個記者席及507個公眾席讓媒體及公眾旁聽。黎智英所在的正庭將設有42個記者席及58個公眾席，其餘座位均是設於有影像的延伸庭。入場籤將以先到先得及每人一籤的方式派發。

截至12日已有超過20間媒體在西九龍法院外排隊。

黎智英及蘋果日報3家公司被控涉嫌串謀勾結外國勢力等罪，案件於今年8月完成結案陳辭，法官當時宣布押後裁決，並表示若有裁決日期，會通知控辯雙方。

被控的公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。

黎智英與上述公司被控「串謀發布煽動刊物罪」和「串謀勾結外國勢力」兩項罪名。另外，黎智英被單獨檢控「串謀勾結外國勢力」罪。案件由國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

黎智英案開審以來，不時有海外人士及組織表示關注他的健康狀況。

黎智英 國安法 司法

