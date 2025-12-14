快訊

共軍東部戰區：堅決斬斷骯臟頭顱 大刀向鬼子們的頭上砍去

聯合報／ 大陸中心／即時報導
繼中國駐大阪總領事薛劍之後，解放軍東部戰區12月13日也發文稱，「堅決斬斷骯臟頭顱，絕不允許軍國主義捲土重來」。（圖／取自解放軍東部戰區微博）
繼中國駐大阪總領事薛劍之後，解放軍東部戰區12月13日也發文稱，「堅決斬斷骯臟頭顱，絕不允許軍國主義捲土重來」。（圖／取自解放軍東部戰區微博）

12月13日是中國大陸第12個「南京大屠殺死難者國家公祭日」，當日，解放軍東部戰區發布一張主題為「大刀祭」的海報稱，「時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯臟頭顱，絕不允許軍國主義卷土重來」。東部戰區還發布當年抗戰歌曲《大刀進行曲》的影音，歌詞的第一句就是：「大刀向鬼子們的頭上砍去」。

解放軍東部戰區微博13日發布「大刀祭」海報的貼文指出，「1937年12月13日，南京落入日本侵略者魔爪，30萬同胞慘遭屠戮。88年過去，英靈的鮮血尚未凝固，軍國主義幽靈捲土重來」。

「一年一度的國家公祭日，拉響振聾發聵的警報，提醒我們——時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯臟頭顱，絕不允許軍國主義捲土重來，絕不允許歷史悲劇重演。」

這則貼文並稱，「東倭為禍近千年，血海仇深尤眼前。無義畏威心歹鬥，長刀所向靖狼煙。」

上個月7日，日本首相高市早苗在國會答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，在現行安保法制下可依法行使集體自衛權。

中國駐大阪總領事薛劍隨後11月8日深夜在其個人社交平台Ｘ轉發相關新聞，並發文稱：「那個擅自衝上來的骯髒首級，只能毫不猶豫地斬下。做好覺悟了嗎？」薛劍這番談話一度引發中日外交風波。東部戰區這則貼文則再度提及「堅決斬斷骯臟頭顱」。

根據維基百科上訊息，《大刀進行曲》是作曲家麥新（原名孫培元）作於1937年8月8日的抗戰歌曲，此曲是為歌頌1933年3月駐守在河北、熱河交界一代的長城隘口喜峰口的國民革命軍第29軍「大刀隊」而作。「大刀隊」當時在缺乏武器及彈藥下，仍以大刀為武器，與日軍英勇肉搏拚殺。

解放軍東部戰區在《大刀進行曲》這則貼文中表示，「1933年3月，喜峰口一聲怒吼——『大刀向鬼子們的頭上砍去』！平地驚雷起，鬼子頭顱落。刀光映烽火，熱血衛山河！」

文章並稱，「大刀與東風齊舞，海空與電網交織，氣壯山河的浴血戰歌，激昂英雄氣概的烽火交響。絕不允許軍國主義捲土重來！絕不允許歷史悲劇重演！」

「南京大屠殺死難者國家公祭日」是中共中央總書記習近平上任後中國政府設立的紀念日，以國家公祭的方式，祭奠在南京大屠殺中死亡的30多萬中國無辜百姓。

2014年2月27日，中共十二屆全國人大常委會第七次會議通過決定，以立法形式將12月13日設立為「南京大屠殺死難者國家公祭日」。2014年12月13日中國第一個國家公祭日，習近平親自出席並強調，「南京大屠殺慘案鐵證如山、不容篡改。」

