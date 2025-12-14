聽新聞
0:00 / 0:00

南海爭端又升溫…陸驅離船隻 菲控水砲釀3傷

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸與菲律賓南海的爭端又有升溫跡象。大陸海警局與解放軍南部戰區於十二日分別在南海仙賓礁（仙賓暗沙）、黃岩島（民主礁）一帶，驅離菲方的多批船隻與多架小型飛機。但菲律賓控訴，大陸海警發射水砲導致三菲律賓漁民受傷。

大陸海警局發言人劉德軍十二日晚間指出，菲律賓多批船隻當日打著捕魚的旗號，不顧大陸海警一再勸阻警告，執意赴南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁。大陸海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施。解放軍南部戰區新聞發言人田軍里十二日也表示，近日菲律賓多架小型機「未經中國政府批准，非法侵入」中沙群島黃岩島領空，戰區組織海空兵力依法跟蹤監視、強力警告、堅決驅離。「正告菲方立即停止侵權挑釁」。

路透昨天則援引菲律賓海岸警衛隊說法指，大陸海警船在仙賓礁附近水域發射水砲，造成三名菲律賓漁民受傷，兩艘漁船遭受「重大損失」。一共有近廿艘菲律賓漁船遭到大陸海警水砲攻擊。菲方海岸警衛隊也表示，一艘小型大陸海警船割斷了數艘菲律賓漁船的錨鏈，危害船員安全。

今年十一月菲律賓已接任二○二六年東協輪值主席國，菲國也表示希望能在輪值主席時完成東協與大陸「南海行為準則」的制定，但相關爭議不斷發生。

據中共駐菲律賓大使館消息，六日抵達菲律賓履新的駐菲大使井泉於十一日向菲律賓總統小馬可仕遞交國書，小馬可仕歡迎他履新，並說「期待同中方共同努力，管控分歧，加強合作。分歧應是菲中關係的例外，而非常態」。井泉則表示期待菲方相向而行「推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道」。

南海 菲律賓 中國海警船 南沙群島 黃岩島

延伸閱讀

菲律賓指漁船在南海遭大陸海警射水砲 釀3傷、2船受損

大陸AI晶片前景一片樂觀？專家示警：別高興太早

輝達H200不再吃香？白宮AI沙皇直言：大陸改用國產晶片 拚半導體自立

悼念南京大屠殺大陸舉辦國家公祭 東部戰區發布「大刀．祭」海報

相關新聞

南海爭端又升溫…陸驅離船隻 菲控水砲釀3傷

大陸與菲律賓在南海的爭端又有升溫跡象。大陸海警局與解放軍南部戰區於十二日分別在南海仙賓礁（仙賓暗沙）、黃岩島（民主礁）一...

南京大屠殺公祭 中共中組部長石泰峰：企圖復活軍國主義必敗

日本首相高市早苗涉台言論風波延燒一個多月後，中共中央與國務院昨天在南京舉行第十二個南京大屠殺國家公祭儀式，中共政治局委員...

南京大屠殺國家公祭日 石泰峰致詞未譴責日本首相談珍愛和平

據新華社，中共中央、國務院13日上午在南京隆重舉行2025年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。中共中央政治局委員、中組部長石...

南京大屠殺88周年 解放軍報：對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊

今天是1937年南京大屠殺88周年紀念，亦是大陸第12屆南京大屠殺國家公祭日，為此大陸《解放軍報》在頭版發表題為《堅定不...

菲近日分由海、空侵闖黃岩島、仙賓礁 解放軍及陸海警局分別予以驅離

據解放軍南部戰區微博號，菲律賓近日分別在南海黃岩島及仙賓礁兩地分別進行滋擾與挑釁，對於黃岩島是以小型飛機侵入領空，對仙賓...

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

外交部次長吳志中近期秘密訪問以色列。中國駐以色列使館發言人13日表示，台灣是中國的一個省，沒有什麼「外交部」。中方一貫堅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。