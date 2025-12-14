南京大屠殺公祭 中共中組部長石泰峰：企圖復活軍國主義必敗

日本首相高市早苗涉台言論風波延燒一個多月後，中共中央與國務院昨天在南京舉行第十二個南京大屠殺國家公祭儀式，中共政治局委員兼中組部長石泰峰發表談話強調，任何企圖復活軍國主義，挑戰戰後國際秩序，破壞世界和平穩定的行徑，都注定要失敗。

新華社報導，公祭儀式昨天在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行。國旗下半旗，約八千名各界代表胸前佩戴白花，靜靜肅立默哀。南京市拉響防空警報，汽車停駛鳴笛，行人就地默哀。除南京外，大陸各省市，包括香港、澳門以及解放軍各部隊均舉行公祭或相關紀念活動。

石泰峰說，集會「表達中國人民堅定不移走和平發展道路的崇高願望」。他指出，八十八年前南京三十萬同胞慘遭日軍殺戮，「這一駭人聽聞的反人類罪刑不容抹煞」。他說，「落後就要挨打」是從抗戰得出的重大啟示，要同各國一道弘揚正確二戰史觀。歷史將繼續證明「任何企圖復活軍國主義、挑戰戰後國際秩序、破壞世界和平穩定行徑」都注定要失敗。

官媒人民日報刊登「鐘聲」文章，批評高市早苗上任來釋放強軍擴武訊號，「背後是蠢蠢欲動的軍國主義」，也抨擊日本抵近偵查干擾共機、右傾化等；「中央檔案館」公布一批俄羅斯轉交的蘇聯審訊日本七三一部隊的解密檔案。一些偵訊紀錄首次公開，受審戰犯對其違反國際公約、準備和實施細菌戰的罪行供認不諱。此檔案再次證實日本細菌戰是有組織、有預謀、自上而下成體系的國家犯罪。

另，解放軍東部戰區發布主題海報強調「時刻高舉血祭大刀、堅決斬斷骯髒頭顱」，這是繼大陸駐日本大阪總領事薛劍「斬首言論」後，軍方首度公開使用相同血腥語言警告日本。

解放軍航母遼寧艦過去一周罕見駛入日本東部海域（太平洋）演訓，還發生雷達照射日機事件，據日本共同社，日本防衛省十二日發布統計，遼寧艦前一周在太平洋共實施約二百六十次艦載戰機和直升機起降訓練。遼寧艦軌跡靠近眾多日本控制的島嶼，如沖繩島、宮古島、大東諸島、沖之鳥島等。