大陸重映電影「賽德克．巴萊」 首日票房不佳
中日關係緊張之際，中國昨天重映台灣電影「賽德克．巴萊」上集，但首日票房只有人民幣56.4萬元，上座率不到1%；該片下集今天接力上映，截至晚間6時左右，票房僅54.6萬元，上座率1.2%。
「賽德克．巴萊」上、下集剪輯版曾於2012年5月10日在中國大陸上映，片長共計153分鐘，當時票房為人民幣1652萬元。這次重映採取上、下集完整版分開上映。
中國重映以霧社事件為背景的「賽德克．巴萊」，政治用意明顯，官方媒體賣力宣傳。
相關電影海報可見「紀念台灣光復80週年」、「血戰日寇」、「粉碎日本軍國主義圖謀」等文字。不過，「賽德克．巴萊」上集昨天上映，首日票房不佳。
香港「明報」報導，「賽德克．巴萊」上集首日票房僅人民幣56.4萬元，上座率不到1%。有廣東東莞網友表示，「全場就我買的兩張票在看」。
票房統計平台「貓眼專業版」的即時票房顯示，截止晚間6時左右，「賽德克．巴萊」上集今天票房為58.3萬元，上座率1.5%，票房排名第7，累計票房114.7萬元。
「賽德克．巴萊」下集今天接力上映，截止晚間6時左右，票房為54.6萬元，上座率1.2%，票房排名第8。
中國大陸目前最賣座的電影是「動物方城市2」，上映18天累計票房已逼近34億元，成為這部美國動畫電影的最大票倉。
