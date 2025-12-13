大陸重映電影「賽德克．巴萊」 首日票房不佳

「雙十二」到臨，除了淘寶等電商和部分香港零售商在力推「雙十二購物節」，香港還開始另一番熱鬧，那是由港府部門打頭陣，在維多利亞公園的「維園市集」這天開張，接下來香港的聖誕市集，將陸續現身。 香港往年聖誕，一是看燈飾，一是看聖誕樹，燈飾是越多越好，聖誕樹則是比高。今年為求更加熱鬧，首度以「聖誕市集」為主。前些日子大埔宏福苑大火災，死傷者眾，悲痛難消，節慶活動辦是不辦，一陣猶豫。最終港府決定香港恢復日常。

2025-12-13 07:00