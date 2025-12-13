南京大屠殺國家公祭日 石泰峰致詞未譴責日本首相談珍愛和平

據新華社，中共中央、國務院13日上午在南京隆重舉行2025年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。中共中央政治局委員、中組部長石泰峰出席並致詞。石泰峰在致詞中表示，今天我們隆重集會，深切緬懷南京大屠殺的無辜死難者，緬懷所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞，並表達中國人民堅定不移移走和平發展道路的崇高願望，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

在中日關係因日本首相高市早苗一個多月前涉台言論而升高緊張情況下，這一次的南京大屠殺國家公祭日也備受矚目。不過，石泰峰並未就高市早苗的言行，在儀式致詞時做出針對性發言或譴責，反而在銘記歷史之餘，強調要珍愛和平、開創未來。

公祭儀式由中共中央書記處書記、國務委員王小洪主持，全國人大常委會副委員長張慶偉、全國政協副主席蘇輝和中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立出席。

報導稱，公祭儀式在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行。現場莊嚴肅穆，國旗下半旗。約8,000名各界代表胸前佩戴白花，靜靜肅立。 10時整，公祭儀式開始，唱中華人民共和國國歌。國歌唱畢，全場向南京大屠殺死難者默哀，南京市拉響防空警報，汽車停駛鳴笛，行人就地默哀。默哀畢，在解放軍軍樂團演奏的《國家公祭獻曲》旋律中，解放軍儀仗司禮大隊16名禮兵抬起8個花圈，敬獻於公祭台上。

石泰峰致詞表示，今天我們隆重集會，深切緬懷南京大屠殺的無辜死難者，緬懷所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞，緬懷為中國人民抗日戰爭勝利獻出生命的革命先烈和民族英雄，緬懷同中國人民並肩抗擊日本侵略者而英勇獻身的國際戰士和國際友人，表達中國人民堅定不移移走和平發展道路的崇高願望，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

石泰峰表示，歷史記憶刻骨銘心，時代潮流浩蕩向前。今天，中國式現代化已經展開壯美畫卷並呈現出無比光明的前景，中華民族正以勢不可擋的步伐邁向偉大復興。要大力弘揚偉大抗戰精神，踔厲奮發、勇毅前行，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而努力奮鬥，為人類和平與發展的崇高事業作出更大貢獻。

報導稱，石泰峰演講後，88名南京市青少年代表宣讀《和平宣言》，6名社會各界代表撞響「和平大鐘」。伴隨著3聲深沉的鐘聲，3000隻和平鴿展翅高飛，寄託著對死難者的無盡哀思和對世界和平的不懈追求。

曾參與抗日戰爭的老戰士老同志代表，中央黨政軍群有關部門和東部戰區、江蘇省、南京市負責同志，各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表，港澳台同胞代表，為中國人民抗日戰爭勝利作出貢獻的國際友人或其遺屬代表，南京大屠殺倖存者及遇難同胞親屬代表，國內外相關主題紀念（博物）館代表，國內有關高校和智庫專家代表，宗教界代表，駐寧部隊官兵代表，江蘇省各界群眾代表等參加公祭儀式。