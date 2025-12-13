快訊

獨／傳大金主Meta擬撤資 事實查核中心董座：努力募款盼因應財務挑戰

亂倫謀殺…22歲孕婦懷胎9月被親媽「剖腹取嬰」 孩子爸是繼父

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

美媒：習近平的外交光環難掩中國經濟困局

中央社／ 台北13日電

美國「華爾街日報」近日專文評論表示，中國國家主席習近平近來在國際舞台有充分的理由自信十足，但這種自信一提到國內經濟就矮了下去，他腳下的根基已經出現裂痕。

華爾街日報（WSJ）日前刊發題為「習近平的外交高光難掩中國經濟困局」專文表示，習近平近來有充分的理由表現自信，包括中國年度貿易順差飆升至逾1兆美元（約新台幣31兆3660億元）、西方領導人頻繁訪問北京、美國最新國家安全戰略（NSS）對中國措詞趨緩，以及美國總統川普批准輝達（Nvidia）對中國出口更高性能的H200晶片。

文章說，但一提到中國國內經濟，這種自信就碰到了天花板。中國前11個月出口強勁，順差雖達1.1兆美元，但多項指標都顯示經濟結構性疲弱，其中10月工業增加值增速明顯放緩、貸款需求下滑、基礎建設投資更年減12.1%，而消費成長主要來自黃金珠寶需求短暫升溫，難掩汽車與家電銷量下滑。

中國經濟更深層癥結仍在房地產，曾被視為行業「安全堡壘」的房企巨頭萬科正尋求將2.83億美元票據延期一年兌付，並承認經營形勢嚴峻。

文章說，若連萬科都倒塌，中國房地產行業風險恐全面暴露。中國財政部前部長樓繼偉近期警告，房地產低迷可能至少再持續5年，這意味資本外流、金融風險累積與地方財政進一步受壓。

房價下跌帶來的負財富效應尤為棘手。房地產約占中國居民財富的7成，中產核心資產縮水導致家庭趨向於儲蓄而非消費，進一步削弱經濟復甦的信心基礎。

文章分析，在需求疲弱的背景下，中國政府面臨更大壓力。官方近期雖推出育兒補貼、基礎設施債券等激勵措施，效果卻有限，工業產值與投資仍未見改善。部分原因是政策力度不足，同時也與權力整肅及家庭信心缺失有關，以致於激勵工具逐漸失靈。

文章提到，樓繼偉的判斷釋放出警訊，也就是持續的房地產危機所累積的損害，最後可能大到連中國政府的中央集權體系也難以承受。「習近平在世界舞台上或許看起來很強大，但他腳下的根基已經出現裂痕。」

習近平 房地產 基礎建設

延伸閱讀

香港特首李家超宣布：宏福苑火災獨立委員會在9個月內完成報告

習近平接班人選如何安排？吳國光：可能會有為減輕壓力的假動作

2026APEC高官會深圳舉行 通過「建立亞太共同體，促進共同繁榮」主題

不願選邊？被問是否擔心中日爆發軍事衝突 白宮發言人這樣回應

相關新聞

南京大屠殺國家公祭日 石泰峰致詞未譴責日本首相談珍愛和平

據新華社，中共中央、國務院13日上午在南京隆重舉行2025年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。中共中央政治局委員、中組部長石...

南京大屠殺88周年 解放軍報：對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊

今天是1937年南京大屠殺88周年紀念，亦是大陸第12屆南京大屠殺國家公祭日，為此大陸《解放軍報》在頭版發表題為《堅定不...

菲近日分由海、空侵闖黃岩島、仙賓礁 解放軍及陸海警局分別予以驅離

據解放軍南部戰區微博號，菲律賓近日分別在南海黃岩島及仙賓礁兩地分別進行滋擾與挑釁，對於黃岩島是以小型飛機侵入領空，對仙賓...

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

外交部次長吳志中近期秘密訪問以色列。中國駐以色列使館發言人13日表示，台灣是中國的一個省，沒有什麼「外交部」。中方一貫堅...

香江風情／香港耶誕市集開張 用節慶沖淡大火痛楚

「雙十二」到臨，除了淘寶等電商和部分香港零售商在力推「雙十二購物節」，香港還開始另一番熱鬧，那是由港府部門打頭陣，在維多利亞公園的「維園市集」這天開張，接下來香港的聖誕市集，將陸續現身。 香港往年聖誕，一是看燈飾，一是看聖誕樹，燈飾是越多越好，聖誕樹則是比高。今年為求更加熱鬧，首度以「聖誕市集」為主。前些日子大埔宏福苑大火災，死傷者眾，悲痛難消，節慶活動辦是不辦，一陣猶豫。最終港府決定香港恢復日常。

雙城論壇12月28日上海登場 台北市長蔣萬安將率團出席

在延期近三個月後，大陸方面宣布，台北上海雙城論壇預計將於28日在上海登場。本屆論壇由上海市主辦，台北市預計由市長蔣萬安率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。