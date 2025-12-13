南京大屠殺88周年 解放軍報：對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊

快訊

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
圖為某年大陸南京大屠殺紀念館舉行南京大屠殺國家公祭日場景。 新華社
今天是1937年南京大屠殺88周年紀念，亦是大陸第12屆南京大屠殺國家公祭日，為此大陸《解放軍報》在頭版發表題為《堅定不移捍衛用血和生命寫下的歷史》的評論，評論稱，南京大屠殺第二次世界大戰史上「三大慘案」之一，是人類史上十分黑暗的一頁。但時至今日，仍有一些日本政客逆世界潮流而動，否認南京大屠殺罪行。它稱，強軍才能安邦。我們必須練就能打仗、打勝仗的過硬本領，對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊。

文章稱，國行公祭，祀我殤胞。今年12月13日是第十二個南京大屠殺死難者國家公祭日。近段時間，大江南北、軍營內外紛紛舉辦莊嚴的祭奠儀式，深切緬懷遇難同胞，表達銘記歷史、強國強軍的決心意志。

它稱，記住黑暗，是為了呼喚光明。 1937年12月13日，日軍攻佔南京，製造了慘絕人寰的南京大屠殺慘案。這是第二次世界大戰史上「三大慘案」之一，是駭人聽聞的反人類罪行，是人類史上十分黑暗的一頁。

評論稱，然而，令人警惕的是，時至今日，仍有一些日本政客逆世界潮流而動，否認南京大屠殺罪行，企圖突破「和平憲法」約束，肆無忌憚擴軍備武，大幅提升防衛預算，加速修訂安保政策文件，放寬武器出口限制，圖謀放棄「無核三原則」，甚至妄想武力介入對地區和平穩定造成嚴重威脅。這深刻警示我們，和平需要捍衛，強軍才能安邦。我們必須練就能打仗、打勝仗的過硬本領，對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊。

文章指出，「歷史就是歷史，事實就是事實，任何人都不可能改變歷史和事實。付出了巨大犧牲的中國人民，將堅定不移捍衛用鮮血和生命寫下的歷史。」今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。身為新時代革命軍人，我們必須保持高度戒備狀態，全面提升備戰打仗能力，隨時準備為正義而戰、為和平而戰、為人民而戰，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

