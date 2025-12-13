快訊

這也想喬？台人遊沖繩錯過班機要求「特別協助」？駐日代表處回應曝光

他不解路人「永遠都戴耳機走路」！過來人曝1實用真相讚：擋怪人神器

素養迷航／又臭又長命題添學習壓力 專家：素養教育走偏

聽新聞
0:00 / 0:00

菲近日分由海、空侵闖黃岩島、仙賓礁 解放軍及陸海警局分別予以驅離

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
在南沙群島中的仙賓礁。 網易
在南沙群島中的仙賓礁。 網易

解放軍南部戰區微博號，菲律賓近日分別在南海黃岩島及仙賓礁兩地分別進行滋擾與挑釁，對於黃岩島是以小型飛機侵入領空，對仙賓礁則是以漁船捕魚為名義接近仙賓礁，而大陸分由解放軍海空兵力及海警船予以驅離。

據南部戰區新聞發言人田軍裡空軍大校表示，近日，菲律賓多架小型機未經中國政府批准，非法侵入中國黃岩島領空。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規追蹤監視、強力警告、堅決驅離。

他表示，黃岩島是中國固有領土。我們正告菲方立即停止侵權挑釁。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權安全和南海地區和平穩定。

而中國海警局新聞發言人劉德軍則表示，12月12日，菲律賓多批船隻打著捕魚的旗號，不顧中國海警一再勸阻和警告，執意赴中國南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁。中國海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管制措施。

他說，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

黃岩島的空照圖。（路透）
黃岩島的空照圖。（路透）

黃岩島 解放軍 菲律賓 南沙群島

延伸閱讀

中國艦艇東亞海域集結 學者：台需注意海上灰帶行動

【重磅快評】五角大廈認無力保台，AIT先說清楚再談軍購

陸海警持續施壓！再闖釣魚台領海巡航 中日外交風暴後第3次

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

相關新聞

南京大屠殺88周年 解放軍報：對開歷史倒車的人予以迎頭痛擊

今天是1937年南京大屠殺88周年紀念，亦是大陸第12屆南京大屠殺國家公祭日，為此大陸《解放軍報》在頭版發表題為《堅定不...

菲近日分由海、空侵闖黃岩島、仙賓礁 解放軍及陸海警局分別予以驅離

據解放軍南部戰區微博號，菲律賓近日分別在南海黃岩島及仙賓礁兩地分別進行滋擾與挑釁，對於黃岩島是以小型飛機侵入領空，對仙賓...

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

外交部次長吳志中近期秘密訪問以色列。中國駐以色列使館發言人13日表示，台灣是中國的一個省，沒有什麼「外交部」。中方一貫堅...

香江風情／香港耶誕市集開張 用節慶沖淡大火痛楚

「雙十二」到臨，除了淘寶等電商和部分香港零售商在力推「雙十二購物節」，香港還開始另一番熱鬧，那是由港府部門打頭陣，在維多利亞公園的「維園市集」這天開張，接下來香港的聖誕市集，將陸續現身。 香港往年聖誕，一是看燈飾，一是看聖誕樹，燈飾是越多越好，聖誕樹則是比高。今年為求更加熱鬧，首度以「聖誕市集」為主。前些日子大埔宏福苑大火災，死傷者眾，悲痛難消，節慶活動辦是不辦，一陣猶豫。最終港府決定香港恢復日常。

雙城論壇12月28日上海登場 台北市長蔣萬安將率團出席

在延期近三個月後，大陸方面宣布，台北上海雙城論壇預計將於28日在上海登場。本屆論壇由上海市主辦，台北市預計由市長蔣萬安率...

港設獨立委員會 「審視」宏福苑大火

香港特首李家超昨天宣布，委任法官陸啟康出任大埔宏福苑五級火獨立委員會主席，委員會職權包括審視今次大火起火及迅速蔓延的原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。