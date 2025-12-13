聽新聞
菲近日分由海、空侵闖黃岩島、仙賓礁 解放軍及陸海警局分別予以驅離
據解放軍南部戰區微博號，菲律賓近日分別在南海黃岩島及仙賓礁兩地分別進行滋擾與挑釁，對於黃岩島是以小型飛機侵入領空，對仙賓礁則是以漁船捕魚為名義接近仙賓礁，而大陸分由解放軍海空兵力及海警船予以驅離。
據南部戰區新聞發言人田軍裡空軍大校表示，近日，菲律賓多架小型機未經中國政府批准，非法侵入中國黃岩島領空。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規追蹤監視、強力警告、堅決驅離。
他表示，黃岩島是中國固有領土。我們正告菲方立即停止侵權挑釁。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權安全和南海地區和平穩定。
而中國海警局新聞發言人劉德軍則表示，12月12日，菲律賓多批船隻打著捕魚的旗號，不顧中國海警一再勸阻和警告，執意赴中國南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁。中國海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管制措施。
他說，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。
