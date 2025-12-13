菲近日分由海、空侵闖黃岩島、仙賓礁 解放軍及陸海警局分別予以驅離

據解放軍南部戰區微博號，菲律賓近日分別在南海黃岩島及仙賓礁兩地分別進行滋擾與挑釁，對於黃岩島是以小型飛機侵入領空，對仙賓礁則是以漁船捕魚為名義接近仙賓礁，而大陸分由解放軍海空兵力及海警船予以驅離。

據南部戰區新聞發言人田軍裡空軍大校表示，近日，菲律賓多架小型機未經中國政府批准，非法侵入中國黃岩島領空。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規追蹤監視、強力警告、堅決驅離。

他表示，黃岩島是中國固有領土。我們正告菲方立即停止侵權挑釁。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權安全和南海地區和平穩定。

而中國海警局新聞發言人劉德軍則表示，12月12日，菲律賓多批船隻打著捕魚的旗號，不顧中國海警一再勸阻和警告，執意赴中國南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁。中國海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管制措施。