港設獨立委員會 「審視」宏福苑大火

香港特首李家超昨天宣布，委任法官陸啟康出任大埔宏福苑五級火獨立委員會主席，委員會職權包括審視今次大火起火及迅速蔓延的原因等，審視過程中，若有任何人不配合，都會行使法定權力，委員會可變成法定獨立調查委員會。

香港大埔屋苑宏福苑今年十一月二十六日發生五級大火災，造成至少一百六十人在大火中喪生，七十九人受傷，目前仍有六人失蹤。

香港特首李家超昨天召開記者會，公布大埔宏福苑五級火獨立委員會設立細節，委任法官陸啟康出任委員會主席，保險界立法會議員陳健波、港鐵主席歐陽伯權出任委員。委員會將在九個月內完成報告。

李家超稱，委員會的職權包括審視今次大火起火及迅速蔓延的原因、造成人命傷亡、財產損毀等的成因及情由；大廈配置的消防裝置及設施以及有效運作及監督等責任問題；維護工程施工安全要求、標準、監督及日常維護制度是否足夠；針對維修工程的用料清單，現行安全標準是否全面，驗證及檢測制度是否有效；各環節監管機構及人員，包括政府部門人員、授權負責的專業人士以及承建商等的角色及責任承擔，以及上述問題的責任。

他說，委員會亦會審視各環節有否不適當的相連利益、角色衝突、不當的合謀串連等系統性問題、有否涉貪圍標，以及違規招標等問題，並要檢視現行相關法律的規管及懲罰是否足夠。