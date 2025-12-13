聽新聞
0:00 / 0:00

港設獨立委員會 「審視」宏福苑大火

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港大埔宏福苑奪命大火死亡人數增至160人。路透
香港大埔宏福苑奪命大火死亡人數增至160人。路透

香港特首李家超昨天宣布，委任法官陸啟康出任大埔宏福苑五級火獨立委員會主席，委員會職權包括審視今次大火起火及迅速蔓延的原因等，審視過程中，若有任何人不配合，都會行使法定權力，委員會可變成法定獨立調查委員會。

香港大埔屋苑宏福苑今年十一月二十六日發生五級大火災，造成至少一百六十人在大火中喪生，七十九人受傷，目前仍有六人失蹤。

香港特首李家超昨天召開記者會，公布大埔宏福苑五級火獨立委員會設立細節，委任法官陸啟康出任委員會主席，保險界立法會議員陳健波、港鐵主席歐陽伯權出任委員。委員會將在九個月內完成報告。

李家超稱，委員會的職權包括審視今次大火起火及迅速蔓延的原因、造成人命傷亡、財產損毀等的成因及情由；大廈配置的消防裝置及設施以及有效運作及監督等責任問題；維護工程施工安全要求、標準、監督及日常維護制度是否足夠；針對維修工程的用料清單，現行安全標準是否全面，驗證及檢測制度是否有效；各環節監管機構及人員，包括政府部門人員、授權負責的專業人士以及承建商等的角色及責任承擔，以及上述問題的責任。

他說，委員會亦會審視各環節有否不適當的相連利益、角色衝突、不當的合謀串連等系統性問題、有否涉貪圍標，以及違規招標等問題，並要檢視現行相關法律的規管及懲罰是否足夠。

香港特首 宏福苑 李家超

延伸閱讀

香港特首李家超宣布：宏福苑火災獨立委員會在9個月內完成報告

香港特首委任法官主持調查宏福苑大火 命「9個月之內完成報告」

李家超：12.7立會如期投票 選舉救災並行 剩下8場論壇復辦

港大火增至156死 30人仍失聯 法官領軍獨立委員會追責

相關新聞

港設獨立委員會 「審視」宏福苑大火

香港特首李家超昨天宣布，委任法官陸啟康出任大埔宏福苑五級火獨立委員會主席，委員會職權包括審視今次大火起火及迅速蔓延的原因...

今南京大屠殺公祭 陸嗆聲：不許外部勢力染指台

大陸今天在南京舉辦第十二個國家公祭儀式，紀念遭侵華日軍屠戮的南京大屠殺死難者。受近來中日關係持續激化影響，日媒報導，預計...

脫口而出？高市「台灣有事」說 不在答辯要點上

共同社等日媒昨報導，「內閣官房」為日本首相高市早苗準備好的國會答辯要點，並不含「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的內容...

終於拍板！雙城論壇12月28日舉辦 將簽新MOU

在延期近三個月後，大陸方面昨宣布，經上海與台北兩市相關方商定，雙城論壇將於本月二十八日在上海舉行，以「科技改變生活」為主...

前中國大陸官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控，美聯社報導，中國正運用日益強大的監控技術鞏固國內權力並大幅提升...

香港特首李家超宣布：宏福苑火災獨立委員會在9個月內完成報告

香港宏福苑大火造成160人死亡，香港特首李家超12日宣布，成立宏福苑火災獨立委員會，並在9個月內完成報告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。