今南京大屠殺公祭 陸嗆聲：不許外部勢力染指台

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

大陸今天在南京舉辦第十二個國家公祭儀式，紀念遭侵華日軍屠戮的南京大屠殺死難者。受近來中日關係持續激化影響，日媒報導，預計十四日在韓國首爾登場的中日韓衛生部長會議，中方不會派部長前往。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天就十二月十三日「南京大屠殺死難者國家公祭日」表示，「絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃」。他還抨擊，民進黨美化日本殖民統治背棄民族、媚日賣台，甘做復活日本軍國主義的幫凶和棋子，也必將受到人民的唾棄和歷史的審判。

受中日關係緊張影響，日本共同社昨引述日本厚生勞動省報導，預計十四日在首爾召開的中日韓衛生部長會議，中方擬派工作級別官員，而非部長出席。

上月原定於二十四日在澳門舉行的中日韓文化部長會議，就已被中方通報韓方取消。大陸外交部當時稱，高市言論破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦有關會議條件暫不具備。

位於哈爾濱的侵華日軍第七三一隊罪證陳列館昨公布卅八分鐘的視訊證言。七三一部隊原隊員西島鶴雄揭露了這支部隊曾利用氣象資料實施被稱為「雨下實驗」的細菌播撒，以及凍傷活體實驗。

大陸今天將舉辦第十二個南京大屠殺死難者國家公祭日，上午十時，在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行國家公祭儀式，防空警報鳴響期間南京主城區鳴笛致哀、人員就地默哀一分鐘。

港設獨立委員會 「審視」宏福苑大火

香港特首李家超昨天宣布，委任法官陸啟康出任大埔宏福苑五級火獨立委員會主席，委員會職權包括審視今次大火起火及迅速蔓延的原因...

脫口而出？高市「台灣有事」說 不在答辯要點上

共同社等日媒昨報導，「內閣官房」為日本首相高市早苗準備好的國會答辯要點，並不含「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的內容...

終於拍板！雙城論壇12月28日舉辦 將簽新MOU

在延期近三個月後，大陸方面昨宣布，經上海與台北兩市相關方商定，雙城論壇將於本月二十八日在上海舉行，以「科技改變生活」為主...

前中國大陸官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控，美聯社報導，中國正運用日益強大的監控技術鞏固國內權力並大幅提升...

香港特首李家超宣布：宏福苑火災獨立委員會在9個月內完成報告

香港宏福苑大火造成160人死亡，香港特首李家超12日宣布，成立宏福苑火災獨立委員會，並在9個月內完成報告。

