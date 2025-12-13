今南京大屠殺公祭 陸嗆聲：不許外部勢力染指台

大陸今天在南京舉辦第十二個國家公祭儀式，紀念遭侵華日軍屠戮的南京大屠殺死難者。受近來中日關係持續激化影響，日媒報導，預計十四日在韓國首爾登場的中日韓衛生部長會議，中方不會派部長前往。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天就十二月十三日「南京大屠殺死難者國家公祭日」表示，「絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃」。他還抨擊，民進黨美化日本殖民統治背棄民族、媚日賣台，甘做復活日本軍國主義的幫凶和棋子，也必將受到人民的唾棄和歷史的審判。

受中日關係緊張影響，日本共同社昨引述日本厚生勞動省報導，預計十四日在首爾召開的中日韓衛生部長會議，中方擬派工作級別官員，而非部長出席。

上月原定於二十四日在澳門舉行的中日韓文化部長會議，就已被中方通報韓方取消。大陸外交部當時稱，高市言論破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦有關會議條件暫不具備。

位於哈爾濱的侵華日軍第七三一隊罪證陳列館昨公布卅八分鐘的視訊證言。七三一部隊原隊員西島鶴雄揭露了這支部隊曾利用氣象資料實施被稱為「雨下實驗」的細菌播撒，以及凍傷活體實驗。

大陸今天將舉辦第十二個南京大屠殺死難者國家公祭日，上午十時，在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行國家公祭儀式，防空警報鳴響期間南京主城區鳴笛致哀、人員就地默哀一分鐘。