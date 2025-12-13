脫口而出？高市「台灣有事」說 不在答辯要點上

共同社等日媒昨報導，「內閣官房」為日本首相高市早苗準備好的國會答辯要點，並不含「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的內容。她當時（十一月七日）在眾議院答詢時很可能是「臨場發揮」。

日本最大在野黨立憲民主黨籍參議員辻元清美，日前向日本政府提出書面質詢，提問高市當時的答詢內容由誰擬稿。辻元十一日晚間在社媒Ｘ發文公開來自日本政府的回覆，可見高市當天的答詢要點由內閣官房所擬。

日本政府在該回覆中指稱，內閣官房準備好的答詢要點，是載明「與台灣有關之問題，期待透過對話和平解決」和「怎樣的事態屬存亡危機事態，日本政府將根據事態的個別具體狀況，彙整全部資訊做出判斷」等文字。

高市當時也如此答詢對她提問的立民黨眾議員、曾任副首相及外相的岡田克也，但在兩人脣槍舌劍時她脫口而出，無論怎麼看，這都有可能成為存亡危機事態。但在內閣官房擬好的要點中，並未包括這些文字。

辻元在Ｘ寫道，「這顯示，當時的答辯是首相個人見解，並非幕僚所寫」。

另外，她此一爭議發言引發中日緊張升高一個多月後，日本防衛大臣小泉進次郎十二日和美國國防部長赫塞斯通話，兩人均認為，共軍六日以雷達照射日本航空自衛隊Ｆ—十五Ｊ戰機的行動「無助區域和平穩定」。

五角大廈聲明，美日防長已討論中國的軍事活動等議題，包含日本致力增加防衛支出和在日本各地演訓等強化防衛能力，例如南西諸島（琉球群島）。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天回應美日防長通話表示，日方自說自話、自相矛盾、自我詭辯，暴露出其製造緊張、「碰瓷」炒作的真實目的。奉勸日方正視當前中日關係困難的癥結，認認真真反思糾錯，撤回涉台錯誤言論。