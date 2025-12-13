雙城論壇12月28日上海登場 台北市長蔣萬安將率團出席

在延期近三個月後，大陸方面宣布，台北上海雙城論壇預計將於28日在上海登場。本屆論壇由上海市主辦，台北市預計由市長蔣萬安率團出席，並安排智慧醫療、水治理與物種保育等市政交流行程。蔣萬安指出，論壇成果將在返國後向議會及市民完整報告，確保交流透明並回應民意期待。

台北市政府秘書處指出，「2025雙城論壇」經雙方協商後確認由台北市代表團於27日啟程前往上海，出席論壇並參加多項市政交流。論壇主題為「科技改變生活」，主軸聚焦「AI與城市發展」，雙方除進行主題演講外，也將簽署合作備忘錄。

分論壇部分，由台北市衛生局、交通局及社會局分別就科技醫療、軌道交通與健康樂齡三大議題，邀請兩市產官學界代表共同參與討論，延續歷屆雙城論壇以城市治理為核心的交流模式。

根據市府規劃，蔣萬安此行除出席論壇外，亦將率團參訪上海中山醫院、徐匯濱江地區及上海動物園等地，針對智慧醫療、水治理及小貓熊物種保育進行意見交換。相關交流旨在深化城市治理合作，並延伸上屆論壇已啟動的小貓熊物種交換合作，以促進台北市小貓熊族群穩定繁衍。

北市府表示，雙城論壇自2010年迄今已舉辦15屆，今年邁入第16屆，一直以來均秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，落實「雙城好、兩岸好」願景。論壇定位為市政層級交流，累積多項合作成果，並未涉及政治議題。

蔣萬安赴市議會進行市政總質詢時也回應，今年論壇相關申請均依規定送交陸委會及相關部會審查，市府將按照慣例及程序辦理。他強調，自己上任後親自率團出席雙城論壇，去年上海副市長華源也回訪台北，雙城論壇已成為兩市固定且成熟的交流機制，中央也十分了解論壇屬城市交流性質，不涉中央權限。