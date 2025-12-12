前香港議員郭榮鏗：自由台灣與威權中國截然不同

前香港立法會議員郭榮鏗撰文指出，中國與台灣的衝突實際上是不同文明之間的衝突，自由且充滿活力的台灣社會承襲西方文明精神，與威權主義中國截然不同。

英國「金融時報」（Financial Times）刊登郭榮鏗「站在自由最前線—台灣對抗中國」投書指出，金融時報專欄作家加內什（Janan Ganesh）在該報「觀點」專欄為文稱中華人民共和國和台灣之間時而發生的對峙是已故美國政治學家杭廷頓（Samuel Huntington）所稱「中華文化圈」（Sinosphere）內部角力的又一例證。

但是郭榮鏗指出，中國與台灣的衝突其實是不同文明之間的衝突。

他指出，過去幾十年來，台灣在西方民主模式的基礎上，發展成為一個自由且充滿活力的社會。那也是2020年香港人遭到鎮壓之前原本嚮往建立的社會。

香港人深知，他們之所以憧憬民主與自由，是因承襲西方古典自由主義和猶太－基督教這兩項形塑西方文明的傳統。正是這些傳統讓香港以及現代台灣，與中國的威權主義模式截然不同。

如今，西方社會內部正面臨兩項傳統之一可能無以為繼的危機。那的確如加內什所言，是西方文明內部的衝突。但中國與台灣之間的情況並非如此。

郭榮鏗寫道，站在自由最前線的人比誰都明白西方的特別之處。從諾貝爾文學獎得主索忍尼辛（Alexander Solzhenitsyn）、已故捷克前總統哈維爾（Václav Havel）字裡行間可以對此有所領略，與珍惜自由的香港人和台灣人對話時，同樣能夠感受。