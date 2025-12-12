陸委會官員：截至10月底持有效聘僱許可的港澳生已逾2200人

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會港澳蒙藏處處長盧長水12日指出，今年截至10月底，持有效聘僱許可港澳生已逾2,200人。（圖／策進會提供）
陸委會港澳蒙藏處處長盧長水12日指出，今年截至10月底，持有效聘僱許可港澳生已逾2,200人。（圖／策進會提供）

近年政府持續擴大對港澳生畢業後留台的相關政策配套措施，最新數據顯示，今年截至10月底，持有效聘僱許可港澳生已逾2,200人。

大陸委員會與財團法人台港經濟文化合作策進會（簡稱策進會）12日攜手桃園市政府在該市舉辦「關懷港澳居民來台居留定居座談會」，兼任策進會秘書長的陸委會港澳蒙藏處長盧長水透露上述統計數據。

據策進會，現場與近70位移居來台港澳人士、大專院校僑輔人員及港澳生座談交流，提供投資、就業及申請定居相關政策資訊與法規諮詢。

盧長水指出，桃園是目前港澳人士設籍第4多的城市，台灣是一個包容多元文化的移民社會，只要是認同台灣自由、民主、人權、法治的價值，真心誠意移居台灣，都是「新台灣人」。建議港澳朋友依照主管機關的規定誠實備齊相關文件、耐心等候，相信最終都能實現定居台灣的夢想。

他還表示，近年政府持續精進人才留用政策，放寬僑外及港澳生畢業後留用相關規定及擴大工作範疇，推動「留用外國中階技術人力計畫」，並開放取得副學士學位者可從事旅宿服務業、餐飲或酒吧調酒等職務，提供港澳畢業生更多選擇與發展機會。

他提到，去年透過評點制申請留台工作的港澳生超過1,500人，今年截至10月底持有效聘僱許可的港澳生已超過2,200人。

此外，內政部移民署官員在座談會詳細解說了投資與專技居留的相關規定，並提醒須於居留證到期前完成延期以維護權益；勞動部勞動力發展署官員則介紹了學生評點制留台相關規定，及提醒如有工作需求須申請工作許可方能合法就業，並建議修習職涯相關專業課程，提升競爭力與評點積分；經濟部投資審議司官員則深入介紹投資審查相關規定及注意事項。

