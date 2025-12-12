香港特首李家超宣布：宏福苑火災獨立委員會在9個月內完成報告

香港宏福苑大火造成160人死亡，香港特首李家超12日宣布，成立宏福苑火災獨立委員會，並在9個月內完成報告。

據香港電台，李家超12日宣布，委任法官陸啟康主持大埔宏福苑火災獨立委員會，若委員會審視特定議題時，認為須獲賦予法定權力，可向特首提出建議，讓委員會可按法例成為法定調查委員會，以行使法定權力獲取所需資料及事實。

李家超也宣布委任陸啟康為獨立委員會主席，以及陳健波和歐陽伯權為委員，以查明事實實相，獨立委員會在9個月內完成報告。獨立委員會的職權範圍有4項，包括就起火、火勢迅速蔓延及火災造成的人命傷亡及財產損毀，審視成因和導致火災發生的情由、大廈配置的消防裝置和設備，以及有效運作的監督和責任問題，以及有關的樓宇維修工程的施工安全要求、標準、監督和日常維護制度是否足夠等。第二是針對大型樓宇維修工程，審視有關工程各環節有否不適當的相連利益、角色衝突、不當的合謀串連等，以及有關工程有否涉貪圍標、違規招標等；第三是檢視現行相關法律的規管和懲罰是否足夠；第四是就有關事宜提出建議。

被問到為何不成立有法定傳召權的獨立委員會，有關做法會否令災民更晚才得到結果以及官員問責等，李家超回應，這次屬「先驅性」做法，強調會「一查到底、問責到底」，絕對不存在有任何人可以逃避責任，不論是否政府人員。他說，已多次提及，無論是甚麼人、職位是甚麼、是基層或高層，如要負責就要負責，政府立場明確亦有決心。

李家超認為，若根據法定獨立調查委員會的程序去做，很多程序將簡化不來，尤其今次或涉及圍標，要打破利益藩籬，相信委員會將面對很大挑戰，認為有關安排靈活亦有效率。他還指出，就大廈大型維修工程，可能有相連利益、舞弊、圍標等，相信涉及複雜利益，要求獨立委員會於9個月內處理，時間很緊張，必須讓委員會有最大的自主能力，可主導如何盡快展開審視程序。

李家超並表示，一向在12月到北京述職，相信這安排跟往年一樣，如有消息會公布。他說，在述職期間，當然向大陸國家主席習近平及北京其他領導匯報香港最新情況。他指出，大埔火災當日，習近平已表示高度重視，並要求努力撲滅大火，減少人命傷亡等，因此他必然匯報政府有關工作、社會「一方有難、八方支援」的共同力量等。他相信習近平亦希望知道香港最新經濟情況、施政報告的成績、香港的國際評級有無進步、香港如何更好服務國家等。