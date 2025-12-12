鹹粥阿嬤孫子涉詐被遣返後 海基會：好好想想為什麼讓阿嬤難過

位於彰化的「鹹粥阿嬤」孫子因涉詐，先前在大陸服刑一年，近期被遣返後，傳出求職不順準備入伍當兵。海基會秘書長羅文嘉12日表示，「如果他確實屬於（詐欺犯），我認為他應該要好好的自己檢討，他做的事情傷害被詐欺的人，法律應該給他的不是鼓勵、不是關心，而是該有的處罰」。

羅文嘉在海基會例行背景說明會上，針對鹹粥阿嬤孫子的案例提到，海基會做兩岸人民救援工作，是落實《憲法》保障的人民基本權利，「但那不意味我們支持或肯定任何詐欺犯罪的行為」。

羅文嘉強調，海基會接收到非常多國人陳情說小孩、家人失去聯繫，按照兩岸共打協議應該通報，海基會會盡全力查尋他們到底去哪給國人知道，但不意味海基會支持詐欺，「如果你已經成年了，選擇去，你傷害的不只是那些被詐欺的人，不只台灣人或中國大陸人士，都是很大的傷害，不僅是這些受害者，同時你也傷害到在台灣的親人，當你的親人這麼緊張、焦慮的時候，你有沒有想過，你做這些事情到底應不應該？對不對？」

他並強調，海基會所做的事情是支持每個人在憲法保障的基本人權，以及政府該做的；但是對於從事詐欺違法行為的任何集團、個人也好，「我們認為應該是堅決的依法來處理」。

至於是否有關心鹹粥阿嬤的孫子，羅文嘉說，「如果他確實屬於（詐欺犯），我認為他應該要好好的自己檢討，他做的事情傷害被詐欺的人，法律應該給他的不是鼓勵、不是關心，而是該有的處罰」。他並說，要認清楚事情的本質，不希望任何民意代表拿著阿嬤，「阿嬤真的很可憐，該被關心的是阿嬤，而不是阿嬤的孫子」，「孫子已經成年了，應該要為自己的行為負責，好好想一想為什麼讓自己的阿嬤難過，社會也應該要有個是非的標準，不要被看似起來的同情（所主導），那沒有幫助到該幫助的人，反而會讓價值混淆」。