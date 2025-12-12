快訊

封面魔咒？黃仁勳等AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手：絕佳反指標

馬防部淪詐騙營區！軍方火速拔指揮官 派他赴馬祖救火

一生奉獻警職…高雄警查案途中撞上違停貨車 滿地血跡送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

鹹粥阿嬤孫子涉詐被遣返後 海基會：好好想想為什麼讓阿嬤難過

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
海基會祕書長羅文嘉12日譴責鹹粥阿嬤孫子，認為「孫子已經成年了，應該要為自己的行為負責，好好想一想為什麼讓自己的阿嬤難過」。（記者廖士鋒／攝影）
海基會祕書長羅文嘉12日譴責鹹粥阿嬤孫子，認為「孫子已經成年了，應該要為自己的行為負責，好好想一想為什麼讓自己的阿嬤難過」。（記者廖士鋒／攝影）

位於彰化的「鹹粥阿嬤」孫子因涉詐，先前在大陸服刑一年，近期被遣返後，傳出求職不順準備入伍當兵。海基會秘書長羅文嘉12日表示，「如果他確實屬於（詐欺犯），我認為他應該要好好的自己檢討，他做的事情傷害被詐欺的人，法律應該給他的不是鼓勵、不是關心，而是該有的處罰」。

羅文嘉在海基會例行背景說明會上，針對鹹粥阿嬤孫子的案例提到，海基會做兩岸人民救援工作，是落實《憲法》保障的人民基本權利，「但那不意味我們支持或肯定任何詐欺犯罪的行為」。

羅文嘉強調，海基會接收到非常多國人陳情說小孩、家人失去聯繫，按照兩岸共打協議應該通報，海基會會盡全力查尋他們到底去哪給國人知道，但不意味海基會支持詐欺，「如果你已經成年了，選擇去，你傷害的不只是那些被詐欺的人，不只台灣人或中國大陸人士，都是很大的傷害，不僅是這些受害者，同時你也傷害到在台灣的親人，當你的親人這麼緊張、焦慮的時候，你有沒有想過，你做這些事情到底應不應該？對不對？」

他並強調，海基會所做的事情是支持每個人在憲法保障的基本人權，以及政府該做的；但是對於從事詐欺違法行為的任何集團、個人也好，「我們認為應該是堅決的依法來處理」。

至於是否有關心鹹粥阿嬤的孫子，羅文嘉說，「如果他確實屬於（詐欺犯），我認為他應該要好好的自己檢討，他做的事情傷害被詐欺的人，法律應該給他的不是鼓勵、不是關心，而是該有的處罰」。他並說，要認清楚事情的本質，不希望任何民意代表拿著阿嬤，「阿嬤真的很可憐，該被關心的是阿嬤，而不是阿嬤的孫子」，「孫子已經成年了，應該要為自己的行為負責，好好想一想為什麼讓自己的阿嬤難過，社會也應該要有個是非的標準，不要被看似起來的同情（所主導），那沒有幫助到該幫助的人，反而會讓價值混淆」。

阿嬤 詐欺 海基會

延伸閱讀

苗博雅要蔣萬安去上海小紅書公司 侯漢廷揭中央要先做這事

鹹粥嬤孫被騙出國疑涉詐 在大陸關1年遣返喊「再也不敢出國」

海基會助力台商布局 呼籲提升在陸風險意識

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

相關新聞

香港特首李家超宣布：宏福苑火災獨立委員會在9個月內完成報告

香港宏福苑大火造成160人死亡，香港特首李家超12日宣布，成立宏福苑火災獨立委員會，並在9個月內完成報告。

鹹粥阿嬤孫子涉詐被遣返後 海基會：好好想想為什麼讓阿嬤難過

位於彰化的「鹹粥阿嬤」孫子因涉詐，先前在大陸服刑一年，近期被遣返後，傳出求職不順準備入伍當兵。海基會秘書長羅文嘉12日表...

證實不派官員參加兩岸警學研討會 陸委會：陸方設置無法接受的條件

近期的金門遣返案，讓各界再度感受到兩岸司法合作、共打協議執行的重要性，不過有媒體披露陸委會出手阻止了原定今年9月的兩岸四...

檢獲氣槍及爆炸品 港國安警察拘捕九名疑似組織反政府嫌犯

港警國安處今天舉行記者會，稱疑有人組織反政府的非法操練，採取行動拘捕九名男子，檢獲一批武器包括氣槍及爆炸品。

香港特首委任法官主持調查宏福苑大火 命「9個月之內完成報告」

香港行政長官李家超今天宣布，委任法官陸啟康主持調查大埔宏福苑大火的工作，並要求9個月之內完成報告

雙城論壇12月27日登場 蔣萬安擬率團赴上海出席

2025台北上海雙城論壇將於27、28日在上海登場。本屆論壇由上海市主辦，台北市預計由市長蔣萬安率團出席，並安排智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。