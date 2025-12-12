快訊

檢獲氣槍及爆炸品 港國安警察拘捕九名疑似組織反政府嫌犯

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港警察逮捕疑似組織反政府的九名男子。圖為2025年11月3日香港警察機動部隊G大隊舉行結業會操。（中通社）
港警國安處今天舉行記者會，稱疑有人組織反政府的非法操練，採取行動拘捕九名男子，檢獲一批武器包括氣槍及爆炸品。

香港警察國安處說，今年較早前收到舉報，指有人在新蒲崗一幢工廈內收藏武器，進行類似軍事形式的訓練，調查相信有人組織並向反政府人士提供訓練，包括槍械、軍刀、格鬥及無線電等操練。

香港警察11日晚上採取行動，持法庭手令進入新蒲崗一個工廈單位，當時單位內有6名男子，其中1人正在場進行訓示，經管控及搜查後，在單位內檢獲5支長氣槍、2支氣手槍、5把仿製短刀、1把長劍、搏擊用具、印有黑暴分子的口號或貶損香港政府的繡章，亦有爆炸品，調查相信爆炸品經過自行改裝並有引線可點燃，正進一步檢驗。

警方拘捕6人調查後，再在屯門及油麻地拘捕多3人。全部9人正被扣留調查。

警察國安處負責人李桂華說，港警國安處首次引用《國安條例》下的「非法操練」罪拘捕九人。在事發單位內亦檢獲3D打印機，會調查曾否用作印製槍械及零部件。

國安 港警 爆炸

