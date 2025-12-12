雙城MOU內容遭勞動部「大修」 蔣萬安證實：有花時間跟上海溝通

台北市長蔣萬安預計12月27日至28日率市府團參加雙城論壇，原本北市府擔心職訓MOU內容遭中央大幅刪改，恐令上海感受不佳。對此，台北市長蔣萬安下午受訪表示，確實花了一些時間在溝通跟協調，也做了修正，中央也已經批准。

蔣萬安下午赴議會總質詢受訪，針對勞動部大刪職訓 MOU 內容，是否一度擔心說上海方不被尊重？但溝通之後上海願意接受？蔣萬安說，對，日前確實花了一些時間在溝通協調，想也做了修正，中央也已經批准，接下來就希望能夠一切順利。

媒體追問，上海是否針對這件事情不開心？蔣萬安說，當然上海會需要一些時間，來來回回做一些修訂，北市府就是全力促成，希望能夠各方都可以接受，也按照程序跟規定完成。