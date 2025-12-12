快訊

好萊塢女星走在紐約街頭被車撞！傷重不治 享年60歲

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

雙城MOU內容遭勞動部「大修」 蔣萬安證實：有花時間跟上海溝通

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢受訪。記者陳正興／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢受訪。記者陳正興／攝影

台北市長蔣萬安預計12月27日至28日率市府團參加雙城論壇，原本北市府擔心職訓MOU內容遭中央大幅刪改，恐令上海感受不佳。對此，台北市長蔣萬安下午受訪表示，確實花了一些時間在溝通跟協調，也做了修正，中央也已經批准。

蔣萬安下午赴議會總質詢受訪，針對勞動部大刪職訓 MOU 內容，是否一度擔心說上海方不被尊重？但溝通之後上海願意接受？蔣萬安說，對，日前確實花了一些時間在溝通協調，想也做了修正，中央也已經批准，接下來就希望能夠一切順利。

媒體追問，上海是否針對這件事情不開心？蔣萬安說，當然上海會需要一些時間，來來回回做一些修訂，北市府就是全力促成，希望能夠各方都可以接受，也按照程序跟規定完成。

上海 蔣萬安 雙城論壇

延伸閱讀

簡舒培嗆雙城論壇勿變「龜孫子」蔣萬安反譏：留給議員自己用

苗博雅要蔣萬安去上海小紅書公司 侯漢廷揭中央要先做這事

蔣萬安27日赴雙城論壇 上海參訪行程曝

苗博雅要蔣萬安上海拜訪小紅書 北市：中央打詐不力要市府出頭

相關新聞

習近平接班人選如何安排？吳國光：可能會有為減輕壓力的假動作

中共領導人習近平的接班人選備受外界關注，美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授吳國光今表示，「二十一大」出現明顯接班人...

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院下周一裁決

壹傳媒創辦人黎智英與「蘋果日報」三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，審訊歷時多日，根據香港司法機構網頁、案件將於下周一（1...

雙城MOU內容遭勞動部「大修」 蔣萬安證實：有花時間跟上海溝通

台北市長蔣萬安預計12月27日至28日率市府團參加雙城論壇，原本北市府擔心職訓MOU內容遭中央大幅刪改，恐令上海感受不佳...

證實不派官員參加兩岸警學研討會 陸委會：陸方設置無法接受的條件

近期的金門遣返案，讓各界再度感受到兩岸司法合作、共打協議執行的重要性，不過有媒體披露陸委會出手阻止了原定今年9月的兩岸四...

雙城論壇參觀上海小貓熊家園 「動物外交」成功在即？

「2025雙城論壇」將於12月27日、28日在上海市登場，市政交流部分將參訪上海中山醫院、參觀上海動物園小貓熊家園。「動...

中印外交磋商 北京：及時高效、氣氛良好、共識不少

大陸與印度日前舉行了外交部官員磋商，雙方表示要全力以赴落實天津習莫會共識，促進雙邊交往，恢復機制性對話，妥處分歧和敏感問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。