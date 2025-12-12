快訊

雙城論壇參觀上海小貓熊家園 「動物外交」成功在即？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
小貓熊外交示意圖。圖／台北市立動物園提供
小貓熊外交示意圖。圖／台北市立動物園提供

「2025雙城論壇」將於12月27日、28日在上海市登場，市政交流部分將參訪上海中山醫院、參觀上海動物園小貓熊家園。「動物外交」能否順利推進備受矚目，檢疫條件是否會納入此行的協商項目，仍是未知數。

去年12月在台北舉辦的雙城論壇，雙方市府簽署「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」，透過動物交換建立長期合作關係；台北動物園預計以一對黑腳企鵝交換上海動物園一對小貓熊，待雙方動物完成檢疫後，預計明年上半年就會來台。

雙方動物園簽了合作備忘錄，實務面得要細膩地討論和落實，包含以建立E-mail、電話等通聯模式的暢通，互相交流彼此在小貓熊、黑腳企鵝的族群管理、動物照養和醫療等細節；上海園方已於上月來台北動物園考察飼養居住環境。

據悉，動物離園前，園方要達成接受方提出的動物檢疫條件。例如上海動物園開出黑腳企鵝的檢疫條件，台灣端要確認能否做得到，如此細節都是雙方協商的項目，是否會納入此次雙城論壇的議程去協商，仍是未知數。

去年雙城論壇簽署合作備忘錄，台北動物園預計以一對黑腳企鵝交換上海動物園一對小貓熊。圖／台北市立動物園提供
去年雙城論壇簽署合作備忘錄，台北動物園預計以一對黑腳企鵝交換上海動物園一對小貓熊。圖／台北市立動物園提供

