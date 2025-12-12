中印外交磋商 北京：及時高效、氣氛良好、共識不少

大陸與印度日前舉行了外交部官員磋商，雙方表示要全力以赴落實天津習莫會共識，促進雙邊交往，恢復機制性對話，妥處分歧和敏感問題，雙方評價磋商「及時高效、氣氛良好、共識不少」。

據大陸外交部網站消息，12月11日大陸外交部亞洲司司長劉勁松與印度外交部東亞司聯秘高士在北京舉行新一輪中印外交部官員磋商。

在磋商中，雙方肯定近期中印關係積極進展，表示要全力以赴落實好大陸國家主席習近平與印度總理莫迪天津會晤達成的重要共識，促進雙邊交往，恢復機制性對話，妥處分歧和敏感問題，加強多邊機制和國際地區事務溝通協調，堅持多邊主義和宣導世界多極化，維護全球南方共同利益，「做大兩國關係積極面」。雙方積極評價此輪磋商「及時高效、氣氛良好、共識不少」。

另據路透社報導，印度方面8日表示，希望中國大陸保證，途經大陸機場的印度公民不會受到「選擇性針對、任意拘留或騷擾」。此前持有印度護照的英國女子普雷瑪．旺喬姆．通多克（Prema Wangjom Thongdok）於11月21日在上海轉機時被攔下，並被告知她的護照無效，因為她出生在藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦）。她被阻止登上飛往日本的後續航班，並被拘留了18個小時。

新德里就印度公民在機場遭到任意拘留一事向北京提出強烈抗議，稱此類事件破壞了重建兩國關係的努力。

而中共駐印大使徐飛洪11月25日出席活動時表示，自去年10月兩國領導人喀山會晤以來，中印關係不斷改善發展。兩國外長實現互訪，邊界問題特別代表兩次會晤；今年前9個月雙邊貿易額達1152億美元，同比增長11%，尤其10月同比增幅達42%；大陸重啟印度香客赴西藏神山聖湖朝聖，印方恢復向大陸公民發放旅遊簽證，兩國恢復直航，這些舉措都受到兩國民眾熱烈歡迎。

他強調，今年兩國領導人在天津會晤為兩國關係進一步改善發展指明了方向。「下階段，我們願同印方一道，以兩國領導人重要共識為指引，推動中印關係沿著健康穩定軌道不斷向前發展」。