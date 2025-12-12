快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

中印外交磋商 北京：及時高效、氣氛良好、共識不少

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部亞洲司長劉勁松（左）與印度外交部東亞司聯秘高士（右）於11日在北京舉行外交磋商。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部亞洲司長劉勁松（左）與印度外交部東亞司聯秘高士（右）於11日在北京舉行外交磋商。（圖／取自大陸外交部官網）

大陸與印度日前舉行了外交部官員磋商，雙方表示要全力以赴落實天津習莫會共識，促進雙邊交往，恢復機制性對話，妥處分歧和敏感問題，雙方評價磋商「及時高效、氣氛良好、共識不少」。

據大陸外交部網站消息，12月11日大陸外交部亞洲司司長劉勁松與印度外交部東亞司聯秘高士在北京舉行新一輪中印外交部官員磋商。

在磋商中，雙方肯定近期中印關係積極進展，表示要全力以赴落實好大陸國家主席習近平與印度總理莫迪天津會晤達成的重要共識，促進雙邊交往，恢復機制性對話，妥處分歧和敏感問題，加強多邊機制和國際地區事務溝通協調，堅持多邊主義和宣導世界多極化，維護全球南方共同利益，「做大兩國關係積極面」。雙方積極評價此輪磋商「及時高效、氣氛良好、共識不少」。

另據路透社報導，印度方面8日表示，希望中國大陸保證，途經大陸機場的印度公民不會受到「選擇性針對、任意拘留或騷擾」。此前持有印度護照的英國女子普雷瑪．旺喬姆．通多克（Prema Wangjom Thongdok）於11月21日在上海轉機時被攔下，並被告知她的護照無效，因為她出生在藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦）。她被阻止登上飛往日本的後續航班，並被拘留了18個小時。

新德里就印度公民在機場遭到任意拘留一事向北京提出強烈抗議，稱此類事件破壞了重建兩國關係的努力。

而中共駐印大使徐飛洪11月25日出席活動時表示，自去年10月兩國領導人喀山會晤以來，中印關係不斷改善發展。兩國外長實現互訪，邊界問題特別代表兩次會晤；今年前9個月雙邊貿易額達1152億美元，同比增長11%，尤其10月同比增幅達42%；大陸重啟印度香客赴西藏神山聖湖朝聖，印方恢復向大陸公民發放旅遊簽證，兩國恢復直航，這些舉措都受到兩國民眾熱烈歡迎。

他強調，今年兩國領導人在天津會晤為兩國關係進一步改善發展指明了方向。「下階段，我們願同印方一道，以兩國領導人重要共識為指引，推動中印關係沿著健康穩定軌道不斷向前發展」。

外交部 印度

延伸閱讀

墨西哥將提高關稅 印度汽車相關產業首當其衝

專家看趨勢 十五五開局 優化產業 壯大科技新動能 大陸列核心要務

印度股基金 吸引力強

良維前進印度設點

相關新聞

新聞幕後／上海願意配合「兩道關卡」雙城論壇終能壓線達陣

台北市長蔣萬安預計12月27日至28日率市府團參加雙城論壇，原本北市府擔心職訓MOU內容遭中央大幅刪改，恐令上海感受不佳...

陸新任駐菲大使井泉向小馬可仕遞交國書 盼雙邊關係重回健康軌道

在南海島礁爭端未解的狀態下，據中共駐菲律賓大使館消息，其新任駐菲大使井泉已於11日向小馬可仕遞交國書，小馬可仕歡迎他履新...

南京大屠殺公祭日前夕 陸公布「731部隊」西島鶴雄細菌播撒證詞

據新華社報導，第十二個南京大屠殺死難者國家公祭日前夕，侵華日軍第七三一隊（簡稱731部隊）罪證陳列館公佈一段長38分鐘的...

新華社：上海台北「雙城論壇」將於12月28日舉行

儘管兩岸官方互動正處低點，但12月下旬起交流活動進入高峰，大陸官媒新華社12日報導，經上海與台北兩市相關方商定，「202...

證實不派官員參加兩岸警學研討會 陸委會：陸方設置無法接受的條件

近期的金門遣返案，讓各界再度感受到兩岸司法合作、共打協議執行的重要性，不過有媒體披露陸委會出手阻止了原定今年9月的兩岸四...

中印外交磋商 北京：及時高效、氣氛良好、共識不少

大陸與印度日前舉行了外交部官員磋商，雙方表示要全力以赴落實天津習莫會共識，促進雙邊交往，恢復機制性對話，妥處分歧和敏感問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。