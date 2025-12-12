蔣萬安27日赴雙城論壇 上海參訪行程曝

北市府上午表示「2025雙城論壇」依例輪到上海市主辦，經台北市與上海市溝通確認後，台北市政府訪團預計於12月27日至28日出訪上海並出席論壇，論壇主題為「科技改變生活」，同時也進行市政交流，參訪上海中山醫院和上海動物園參觀小貓熊家園。

這屆論壇主題訂為「科技改變生活」，預計圍繞「AI與城市發展」為論壇主軸，雙方進行主題演講，同時也將簽署合作備忘錄；本屆也將舉行分論壇，由衛生局、交通局及社會局針對「科技醫療」、「軌道交通」、「健康樂齡」等三項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。

據指出，蔣萬安率團赴上海，第一天12月27日開幕，舉行雙城論壇主論壇，並進行智慧醫療參訪上海中山醫院。雙方進行交流，智慧醫療在台灣是指運用人工智慧（AI）、大數據、雲端運算、物聯網（IoT）、精準醫療技術等新興科技，提升醫療照護，以及增加安全性、效率的新型態模式。智慧醫療這次是主軸。

另外，這次簽署的水治理MOU，雙方河川治理參訪地點為徐匯濱江治理。第二天12月28日生態保育參訪，前往上海動物園參觀小貓熊家園，參與物種交流相關活動。

另外，晚間活動第一天由上海方宴請晚宴；隔天午餐由北市府回請上海市代表，商務交流，下午與台商會面。12月28日晚間回程台北。