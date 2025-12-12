北市府發布雙城論壇主題「科技改變生活」 分論壇共3議程

北市府上午表示「2025雙城論壇」依例輪到上海市主辦，經台北市與上海市溝通確認後，台北市政府訪團預計於12月27日至28日出訪上海並出席論壇，論壇主題為「科技改變生活」，同時也進行市政交流參訪。

市府指出，本屆論壇主題訂為「科技改變生活」，預計圍繞「AI與城市發展」為論壇主軸，雙方安排主題演講，同時也將簽署合作備忘錄；本屆也將舉行分論壇，由衛生局、交通局及社會局針對「科技醫療」、「軌道交通」、「健康樂齡」等三項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。

市府表示，雙城論壇自2010年至去年底已連續舉辦15次，本屆為第16屆，台北市政府也將持續秉持「對等、尊嚴、善意、互惠」的原則，以及「雙城好、兩岸好」的願景，與上海市進行城市交流。