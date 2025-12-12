新華社：上海台北「雙城論壇」將於12月28日舉行

儘管兩岸官方互動正處低點，但12月下旬起交流活動進入高峰，大陸官媒新華社12日報導，經上海與台北兩市相關方商定，「2025上海台北城市論壇」將於12月28日在上海舉行。同時，「兩岸企業家峰會」將於16至17日在江蘇南京舉行，主題為「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」。

新華社指出，這場論壇以「科技改變生活」為主題，將透過交流研討，推動兩市在科技醫療、軌道交通、健康養老等方面的經驗分享與互動交流。論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北兩市各領域的交流與合作。

報導並稱，「雙城論壇」自2010年開始由上海市與台北市輪流舉辦，是兩市之間重要的機制化交流平台，有利於增強兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。兩市深入探討和交流城市發展經驗，鞏固和拓展各領域的合作，並取得了正面成果。迄今為止雙方已經簽訂了47件交流合作備忘錄。

據本報掌握，北市府10日向陸委會申請，市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇時間確定，蔣將於12月27、28日兩天一夜赴上海出席雙城交流。今年預計簽署兩項合作備忘錄（MOU），除水治理MOU已審查完成；另一項職能培訓MOU近期也完成，今年雙城確定簽署2項MOU。

另，大陸國台辦10日宣布，2025兩岸企業家峰會年會將於16至17日在江蘇南京舉行，主題為「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」。發言人陳斌華說，本次年會以「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」為主題，圍繞把握「十五五」規畫制定實施的時代機遇，協助台商台企融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行深入交流討論。兩岸企業家峰會理事會成員、會員及兩岸企業家、相關專家學者共約800人將出席。

關於出席本次年會的台灣嘉賓，陳斌華進一步回應，峰會台灣方面理事會的成員，即理事長、副理事長、秘書長等理事會的重要成員，各產業合作推進小組召集人，以及台灣重要工商團體和工商界代表人士都將出席。

兩岸企業家峰會成立於2013年，是兩岸民間層級最高的企業交流平台，設有資訊通信、能源及環保節能、金融、中小企業與青年創業、智能製造等八個合作推動小組。