陸新任駐菲大使井泉向小馬可仕遞交國書 盼雙邊關係重回健康軌道

在南海島礁爭端未解的狀態下，據中共駐菲律賓大使館消息，其新任駐菲大使井泉已於11日向小馬可仕遞交國書，小馬可仕歡迎他履新，並就雙邊關係交換意見。而井泉表示，期待菲方相向而行「推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道」。

井泉於12月6日抵達菲律賓履新，9日向菲國外交部部長助理兼禮賓司司長佩蘭尼達遞交國書副本。12月10日他到任拜會菲國外長拉扎羅。「雙方就雙邊關係、涉海、涉台、人員往來、經貿以及維護在菲中國公民合法權益等問題交換了意見」。

12月11日，井泉在菲律賓總統府向菲國總統小馬可仕遞交國書。使館消息指出，小馬可仕歡迎井泉履新，並表示中國大陸是菲律賓最重要的朋友和夥伴之一。相信未來雙方有很多機會深化兩國關係，使之更加強勁和重要。「期待同中方共同努力，管控分歧，加強合作。分歧應是菲中關係的例外，而非常態」。

井泉表示，一個健康穩定的中菲關係，是兩國攜手發展的現實需要，也有利於本地區的繁榮進步。「中方期待菲方從自身根本和長遠利益出發，同中方相向而行，把握中菲關係正確戰略方向，推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道」。

公開資料顯示，井泉是陝西人，曾任中共駐泰國使館隨員、三秘，外交部美大司三秘、副處長，中共駐美國使館雙邊處副主任，外交部美大司處長、參贊，國務院辦公廳參贊，外交部美大司副司長，2021年起擔任中共駐美國使館公使直到這次轉任駐菲大使。在井泉之前擔任中共駐菲大使的是黃溪連。