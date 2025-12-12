快訊

陸新任駐菲大使井泉向小馬可仕遞交國書 盼雙邊關係重回健康軌道

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
井泉（左3）11日向小馬可仕（左4）遞交國書。（圖／取自中共駐菲律賓大使館官網）
井泉（左3）11日向小馬可仕（左4）遞交國書。（圖／取自中共駐菲律賓大使館官網）

在南海島礁爭端未解的狀態下，據中共駐菲律賓大使館消息，其新任駐菲大使井泉已於11日向小馬可仕遞交國書，小馬可仕歡迎他履新，並就雙邊關係交換意見。而井泉表示，期待菲方相向而行「推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道」。

井泉於12月6日抵達菲律賓履新，9日向菲國外交部部長助理兼禮賓司司長佩蘭尼達遞交國書副本。12月10日他到任拜會菲國外長拉扎羅。「雙方就雙邊關係、涉海、涉台、人員往來、經貿以及維護在菲中國公民合法權益等問題交換了意見」。

12月11日，井泉在菲律賓總統府向菲國總統小馬可仕遞交國書。使館消息指出，小馬可仕歡迎井泉履新，並表示中國大陸是菲律賓最重要的朋友和夥伴之一。相信未來雙方有很多機會深化兩國關係，使之更加強勁和重要。「期待同中方共同努力，管控分歧，加強合作。分歧應是菲中關係的例外，而非常態」。

井泉表示，一個健康穩定的中菲關係，是兩國攜手發展的現實需要，也有利於本地區的繁榮進步。「中方期待菲方從自身根本和長遠利益出發，同中方相向而行，把握中菲關係正確戰略方向，推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道」。

公開資料顯示，井泉是陝西人，曾任中共駐泰國使館隨員、三秘，外交部美大司三秘、副處長，中共駐美國使館雙邊處副主任，外交部美大司處長、參贊，國務院辦公廳參贊，外交部美大司副司長，2021年起擔任中共駐美國使館公使直到這次轉任駐菲大使。在井泉之前擔任中共駐菲大使的是黃溪連。

相關新聞

陸定調明年經濟方向 重內需、續寬鬆

明年是大陸「十五五（二○二六到二○三○年）」規畫開局，大陸昨召開年度的中央經濟工作會議（中經會），由中共總書記習近平主持...

陸新任駐菲大使井泉向小馬可仕遞交國書 盼雙邊關係重回健康軌道

在南海島礁爭端未解的狀態下，據中共駐菲律賓大使館消息，其新任駐菲大使井泉已於11日向小馬可仕遞交國書，小馬可仕歡迎他履新...

南京大屠殺公祭日前夕 陸公布「731部隊」西島鶴雄細菌播撒證詞

據新華社報導，第十二個南京大屠殺死難者國家公祭日前夕，侵華日軍第七三一隊（簡稱731部隊）罪證陳列館公佈一段長38分鐘的...

美日戰機演訓秀肌肉 回應中俄繞飛日本

路透報導，日本防衛省十一日證實，美國二架具核武投射能力的Ｂ—五十二戰略轟炸機十日與日本戰機在日本海上空進行聯合演訓。這被...

新華社：上海台北「雙城論壇」將於12月28日舉行

儘管兩岸官方互動正處低點，但12月下旬起交流活動進入高峰，大陸官媒新華社12日報導，經上海與台北兩市相關方商定，「202...

再籲民眾避免赴日 陸外交部：高市態度無法對話

在中日緊張局勢不減反增下，大陸外交部昨以「連續發生多起地震」為由，再次提醒公民避免前往日本，陸駐日大使館同步提醒進行「海...

