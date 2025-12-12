扎哈羅娃：南京大屠殺是日本軍國主義野蠻與反人類罪行的象徵

據央視新聞客戶端，當地時間11日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在例行記者會上表示，1937年12月13日發生的南京大屠殺奪走了數十萬南京平民的生命，是日本軍國主義野蠻與反人類罪行的象徵。

扎哈羅娃強調，南京大屠殺事件的歷史真相不容辯駁，遠東國際軍事法庭以司法形式查明並在判決中確認，與紐倫堡審判的裁決一起共同構成了戰後國際秩序與當代國際體系不可撼動的基石。任何企圖質疑上述判決、為納粹主義和軍國主義翻案、篡改第二次世界大戰結果、淡化所犯罪行規模的行為，都應受到整個國際社會的一致譴責。

在日本首相高市早苗關於日本可能在中國大陸進行統一行動時，以涉及日本存亡危急事態而行使集體自衛權的言論之後，扎哈羅娃已數度發表譴責日本的發言。一周之前， 在「獨聯體國家人民關於偉大衛國戰爭集體記憶國際會議」的記者會上，她也表示，日本當局近日不斷發表的涉台錯誤言論和其涉軍動向加劇了地區緊張局勢，日方應回歸其「和平憲法」立場。