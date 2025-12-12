快訊

早上洗澡還是晚上？微生物與皮膚專家告訴你其實沒有標準答案

經典賽／日媒爆料山本由伸參賽已獲道奇同意 但朗希因傷史被擋下

疑「台灣之盾」能不能保衛全台 前參謀總長：沒人知道是什麼

扎哈羅娃：南京大屠殺是日本軍國主義野蠻與反人類罪行的象徵

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃12月11日在例行記者會上表示，南京大屠殺奪走了數十萬南京平民的生命，是日本軍國主義野蠻與反人類罪行的象徵。 取自央視新聞客戶端
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃12月11日在例行記者會上表示，南京大屠殺奪走了數十萬南京平民的生命，是日本軍國主義野蠻與反人類罪行的象徵。 取自央視新聞客戶端

據央視新聞客戶端，當地時間11日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在例行記者會上表示，1937年12月13日發生的南京大屠殺奪走了數十萬南京平民的生命，是日本軍國主義野蠻與反人類罪行的象徵。

扎哈羅娃強調，南京大屠殺事件的歷史真相不容辯駁，遠東國際軍事法庭以司法形式查明並在判決中確認，與紐倫堡審判的裁決一起共同構成了戰後國際秩序與當代國際體系不可撼動的基石。任何企圖質疑上述判決、為納粹主義和軍國主義翻案、篡改第二次世界大戰結果、淡化所犯罪行規模的行為，都應受到整個國際社會的一致譴責。

在日本首相高市早苗關於日本可能在中國大陸進行統一行動時，以涉及日本存亡危急事態而行使集體自衛權的言論之後，扎哈羅娃已數度發表譴責日本的發言。一周之前， 在「獨聯體國家人民關於偉大衛國戰爭集體記憶國際會議」的記者會上，她也表示，日本當局近日不斷發表的涉台錯誤言論和其涉軍動向加劇了地區緊張局勢，日方應回歸其「和平憲法」立場。

日本 南京大屠殺 記者會

延伸閱讀

川普2.0國安戰略出爐 薛瑞福：強化台灣重要性

高市「台灣有事」發言引發中日糾紛 在野黨公布答辯資料指為個人意見

中日關係緊張…日媒民調：近4成日本民眾支持高市「台灣有事」發言

安永生活力挺台日友好！干貝送、旅客補給、日本選物全面優惠

相關新聞

陸定調明年經濟方向 重內需、續寬鬆

明年是大陸「十五五（二○二六到二○三○年）」規畫開局，大陸昨召開年度的中央經濟工作會議（中經會），由中共總書記習近平主持...

陸新任駐菲大使井泉向小馬可仕遞交國書 盼雙邊關係重回健康軌道

在南海島礁爭端未解的狀態下，據中共駐菲律賓大使館消息，其新任駐菲大使井泉已於11日向小馬可仕遞交國書，小馬可仕歡迎他履新...

南京大屠殺公祭日前夕 陸公布「731部隊」西島鶴雄細菌播撒證詞

據新華社報導，第十二個南京大屠殺死難者國家公祭日前夕，侵華日軍第七三一隊（簡稱731部隊）罪證陳列館公佈一段長38分鐘的...

美日戰機演訓秀肌肉 回應中俄繞飛日本

路透報導，日本防衛省十一日證實，美國二架具核武投射能力的Ｂ—五十二戰略轟炸機十日與日本戰機在日本海上空進行聯合演訓。這被...

新華社：上海台北「雙城論壇」將於12月28日舉行

儘管兩岸官方互動正處低點，但12月下旬起交流活動進入高峰，大陸官媒新華社12日報導，經上海與台北兩市相關方商定，「202...

再籲民眾避免赴日 陸外交部：高市態度無法對話

在中日緊張局勢不減反增下，大陸外交部昨以「連續發生多起地震」為由，再次提醒公民避免前往日本，陸駐日大使館同步提醒進行「海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。