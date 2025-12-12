快訊

南京大屠殺公祭日前夕 陸公布「731部隊」西島鶴雄細菌播撒證詞

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
731部隊原隊員西島鶴雄（圖）揭露該部隊曾利用氣象資料實施被稱為「雨下實驗」的細菌播撒，以及凍傷活體實驗 。 取自新華社
731部隊原隊員西島鶴雄（圖）揭露該部隊曾利用氣象資料實施被稱為「雨下實驗」的細菌播撒，以及凍傷活體實驗 。 取自新華社

據新華社報導，第十二個南京大屠殺死難者國家公祭日前夕，侵華日軍第七三一隊（簡稱731部隊）罪證陳列館公佈一段長38分鐘的視訊證言。 731部隊原隊員西島鶴雄揭露了這支部隊曾利用氣象資料實施被稱為「雨下實驗」的細菌播撒，以及凍傷活體實驗。

南京大屠殺發生在1937年12月13日，日軍攻陷中華民國首都南京後，對已放下武器的士兵及平民進行了長達數周的大規模屠殺、強姦、搶劫和縱火等暴行。大陸於12年前以12月13作為國家公祭日，明天將舉辦第12次國家公祭日儀式。

報導稱，西島鶴雄，於1938年10月加入731部隊，為氣象班成員。侵華日軍第七三部隊罪證陳列館宣傳教育與陳列部主任金士成介紹，氣象班並非單純的觀測部門，而是731部隊進行野外人體實驗的輔助機構，其職責是透過測量風向風速等，確保達到最佳實驗效果。

報導稱，所謂「雨下實驗」，即飛機超低空播撒細菌。 「每次野外實驗，氣象班都得去。」西島鶴雄證實，在位於黑龍江省安達市的野外實驗場，731部隊的飛機降至距地僅50米的高度，向被綁在木樁上的「馬路大」（被日軍抓來進行實驗的活人）播撒細菌培養液，一次實驗約30米。實驗結束後，他們被裝入密閉卡車運回部隊，連續多日記錄其發病症狀與病程數據。

西島鶴雄透露，曾有日本軍醫因摘除口罩而感染致死，印證了菌液的極高致病性。

研究認為，這項證言與731部隊原隊員金子順一1949年的醫學博士論文《關於「降雨式」撒播的基礎考察》互為佐證。該論文對細菌戰攻擊方式、細菌武器優缺點和實戰效果等進行了比較研究。

報導稱，西島鶴雄的證詞也揭露了氣象班參與凍傷實驗的細節。侵華日軍為解決高寒地區作戰需要，在零下20到攝氏零下35度的環境中，強迫「馬路大」裸露身體5至10分鐘，以觀察其變化。這與731部隊凍傷班班長吉村壽人撰寫的實驗報告相符。其中，有的實驗是在「馬路大」斷食兩三天以及一晝夜不眠等條件下進行的。

據館方介紹，這份影片是由日本學者西里扶甬子在1997年錄製的，於2019年捐贈給該館。這一口述史料從加害者的視角，進一步還原了731部隊的犯罪鏈條，再次證明侵華日軍細菌戰罪行是系統性的、非人道的，是不容置疑的歷史真相。

細菌 日軍 南京大屠殺

