快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

聽新聞
0:00 / 0:00

G7峰會邀習近平出席？日本要法國「謹慎處理」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
法國總統馬克宏（左）日前訪問中國大陸，與習近平會談。新華社
法國總統馬克宏（左）日前訪問中國大陸，與習近平會談。新華社

法國總統馬克宏據報考慮邀請中國國家主席習近平出席明年在法國舉行的七大工業國集團（Ｇ７）峰會。對此，共同社報導，日本政府已向法國表達擔憂並盼謹慎處理。

共同社中文網引述多名日本政府相關人士報導，關於邀請習近平出席Ｇ７峰會的構想，日本政府已向擔任明年Ｇ７輪值主席國的法國表達擔憂。日方擔心，若基本價值觀不同的中國參加，將難以展開坦率討論。

此外，中方就涉及台灣發言反覆批評日本，「日方對中方的警惕情緒也是一大因素」。「若邀請習近平參加Ｇ７峰會，中方可能在各國領袖面前批評日本」。

Ｇ７峰會預計明年六月在法國艾維安巴恩舉行，主席國有邀請Ｇ７以外國家參加的權利。二○二三年Ｇ７廣島峰會時，日本政府曾邀請印度總理莫迪、時任南韓總統尹錫悅等領袖出席。

據外電報導，馬克宏考慮邀請習近平出席，已經與部分盟國進行磋商。

日本 法國 習近平 馬克宏 峰會

延伸閱讀

馬克宏擬邀習近平參加G7峰會 日方態度強硬「重視價值觀一致團結」

「China 2026」報告／12問題剖析中國內外壓力與戰略

「China 2026」報告／美國因素 或讓習重評估對台策略

習近平不敢打台灣的五大原因

相關新聞

證實不派官員參加兩岸警學研討會 陸委會：陸方設置無法接受的條件

近期的金門遣返案，讓各界再度感受到兩岸司法合作、共打協議執行的重要性，不過有媒體披露陸委會出手阻止了原定今年9月的兩岸四...

收緊特定公務員赴陸探親 陸委會：社會不太能接受去看表妹

內政部最近預告修改「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，將特定公務員申請赴陸探親、探病或奔喪親屬之親等，...

陸委會發布最新民調 8成3民眾不贊成「一國兩制」

陸委會今天發布最新民調結果顯示，82.6%受訪民眾不贊成中共「一國兩制」主張；73.1%民眾不認同台灣以「中國台北」名義...

G7峰會邀習近平出席？日本要法國「謹慎處理」

法國總統馬克宏據報考慮邀請中國國家主席習近平出席明年在法國舉行的七大工業國集團（Ｇ７）峰會。對此，共同社報導，日本政府已...

再籲民眾避免赴日 陸外交部：高市態度無法對話

在中日緊張局勢不減反增下，大陸外交部昨以「連續發生多起地震」為由，再次提醒公民避免前往日本，陸駐日大使館同步提醒進行「海...

美日戰機演訓秀肌肉 回應中俄繞飛日本

路透報導，日本防衛省十一日證實，美國二架具核武投射能力的Ｂ—五十二戰略轟炸機十日與日本戰機在日本海上空進行聯合演訓。這被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。