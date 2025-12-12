快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

再籲民眾避免赴日 陸外交部：高市態度無法對話

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透
在中日緊張局勢不減反增下，大陸外交部昨以「連續發生多起地震」為由，再次提醒公民避免前往日本，陸駐日大使館同步提醒進行「海外公民登記」。另，大陸外交部發言人昨繼續就日本首相高市早苗的言論抨擊稱，「高市的態度，完全沒辦法對話」是問題的實質。

大陸外交部領事司昨天發文稱，八日以來，日本本州東部附近海域連續發生多起地震，最大震級達七點五，目前造成多人受傷，日本有關部門公告後續或有更大地震。在此提醒公民近期避免前往日本，在日同胞密切關注地震及次生災害預警訊息；同日，中國大陸駐日使館也以同樣理由，表示「日本是自然災害多發國家」，提醒在日公民進行「海外公民登記」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨稱，及時發布領事提醒，維護海外公民的安全，「這是中國外交的應盡職責，也是外交為民的應有之義」。

就近期中日緊張關係，郭嘉昆引述日本內部媒體人表示，「高市首相頻繁把對話掛在嘴邊，但真正的對話是從尊重對方、站在平等立場上理解對方開始。高市的態度，完全沒辦法對話」。郭嘉昆稱，這句話，道出了問題的實質。

另，中俄兩國空軍九日在東海、太平洋西部空域實施第十次聯合空中戰略巡航，引發日方關切。郭嘉昆稱，巡航展示中俄雙方共同應對地區安全挑戰，維護地區和平穩定的決心與能力，「日方沒必要大驚小怪、對號入座」。

解放軍已在黃海一帶演習數周，大連海事局早前發布，七日至十四日在渤海海峽黃海北部部分海域執行一周的軍事任務。

日本 地震 解放軍 高市早苗

