美日戰機演訓秀肌肉 回應中俄繞飛日本

聯合報／ 編譯盧思綸、大陸中心／綜合報導
日本防衛省十一日證實，美國出動具核武投射能力的B-52轟炸機（下）與日本自衛隊的F-15戰機，在日本海上空進行聯合演訓。法新社
日本防衛省十一日證實，美國出動具核武投射能力的B-52轟炸機（下）與日本自衛隊的F-15戰機，在日本海上空進行聯合演訓。法新社

路透報導，日本防衛省十一日證實，美國二架具核武投射能力的Ｂ—五十二戰略轟炸機十日與日本戰機在日本海上空進行聯合演訓。這被外界視為華府與東京的明確軍力展示，回應中國大陸與俄羅斯戰機近日於日本周邊聯合演訓。

日本防衛省聲明，日美在此次行動中「重申堅決反對任何片面以武力改變現狀的企圖」，並確認日本自衛隊與美軍的備戰態勢。

防衛省表示，參與演訓的包括美軍二架Ｂ—五十二轟炸機，以及自衛隊的三架Ｆ—三十五匿蹤戰機與三架Ｆ—十五制空戰機。這是自中國上周開始在區域內進行演訓以來，美國首次展現軍力。

中俄軍方九日在日本周邊實施長距離聯合巡航，一度有多達十五架中俄軍機同時行動繞飛日本，航空自衛隊緊急升空應對。日本表示此舉「明顯在對日本示威」，對日本國家安全構成重大威脅。美方也首度就中國軍機以雷達照射日本軍機一事發表聲明，批評中國行動不利區域和平。

另一方面，日本防衛大臣小泉進次郎十日晚間與北約秘書長呂特、義大利防長克羅塞托舉行視訊會談，會中就中俄引發的安全緊張情勢表達「深切憂慮」。

防衛省在聲明中指出，日本將確認加強與呂特及克羅塞托合作，並重申對相關發展採取「冷靜且堅定」的回應。

就日本先前指控中方戰機雷達照射日機一事，人民日報旗下的新媒體「俠客島」昨刊文指，中方已提前向附近海域日艦現場通報，且日方軍艦通過無線電確認收到。但日本防衛大臣小泉進次郎開記者會，言之鑿鑿地說事先沒有收到中方的通報，說中方是挑釁。中方出示證據反駁後，小泉進次郎才稱通報未包含訓練規模和具體場所，「沒有足夠資訊」。

