消防考量 陸多城新建住宅限高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
為消防安全，大陸住宅將限制興建超高樓層。圖為上海一處新建住宅樓工地。（新華社）

大陸城市高層住宅林立，40、50層者亦不少見。近期多地基於消防安全陸續公布住宅「限高令」，隨著房地產積極擴張時代結束，分析指未來新推出建案將以低密度、小高層為主。

證券日報報導，近期，多個城市推進「住宅限高」。有的在土地出讓中明確，新建住宅建築高度不得超過80公尺，若審批超限建築建設項目，應徵求同級消防救援機構意見，以確保與當地消防救援能力相匹配。

包括成都、北京、溫州、杭州、廣州、深圳等地近期的地塊出讓文件中，都列出限高及消防的建設用地規畫條件。而5月1日起實施的「住宅項目規範」，已從國家層面明確住宅容積率、建築密度與高度控制上限，為後續城市執行限高提供了統一尺度。

多名業內人士認為，在安全性的要求下，這意味著超高層住宅模式正在降溫，行業正加快從「規模擴張」轉向「品質導向」的新發展模式，未來低密、小高層住宅將成為市場主流。

另據第一財經報導，以80公尺的限高來看，如果按部分城市官方制定的「好房子」標準，室內層高淨高3米，那麼加上樓板厚度，每層樓高度計3.2公尺，整棟住宅樓不超過25層。

報導說，最近5年間，廣州樓高40層及以上的新房住宅項目有40多個，近10年來推出的超百米超高層新住宅建案超過100個。有些超高層住宅配上「世界高處」、「雲端藏品」、「天際陽台」等廣告語，甚至還賣出高價。2024年推出的「深業世紀山谷」住宅樓，達到69層，高度達247公尺；2023年入市的「綠景白石洲一期」推出3棟74層超高層住宅，高度達243米。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進說，超高層住宅的風險在於，主流消防雲梯最高52公尺（約17層），更高層火災需依賴內部消防設施及直升機救援；其次是疏散時間過長，100公尺以上建築疏散至地面需30分鐘以上，容易造成踩踏或窒息風險。

此外，超高層住宅還面臨維護成本高企、維護費用是普通住宅的3至5倍的問題，以及高空墜物、燃氣洩漏、電梯故障等風險。

建築 風險 廣州

