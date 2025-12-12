快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

陸定調明年經濟方向 重內需、續寬鬆

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸中央經濟工作會議十日至十一日在北京舉行。中共總書記習近平出席會議並講話。新華社
大陸中央經濟工作會議十日至十一日在北京舉行。中共總書記習近平出席會議並講話。新華社

明年是大陸「十五五（二○二六到二○三○年）」規畫開局，大陸昨召開年度的中央經濟工作會議（中經會），由中共總書記習近平主持。會議定調，明年要堅持內需主導等八項重點任務，繼續更積極財政，統籌好國內經濟工作和國際經貿鬥爭，增強居民和企業的獲得感。

新華社報導，中央經濟工作會議十日至十一日在北京舉行，習近平發表重要講話，總結今年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署明年年經濟工作，中共中央政治局七常委均出席，李強作總結講話。中經會緊隨中共中央政治局八日剛召開分析研究明年經濟工作的會議之後。

供需矛盾「可解決」

會議指，大陸經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少，外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，重點領域風險隱患較多，但稱「這些大多是發展中、轉型中的問題，經過努力是可以解決的」，大陸經濟長期好轉的支撐條件和基本趨勢沒有改變。

展望明年經濟工作，會議重申日前中央政治局會議內容，包括繼續實施更積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，堅持穩中求進總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，實現「十五五」良好開局。

中經會確定大陸明年經濟要做好八項重點任務：堅持內需主導、創新驅動、改革攻堅、對外開放、協調發展、雙碳引領、民生為大和守牢底線。

房市、地方債有風險

內需被排在第一位，會議提及，深入實施提振消費專項行動、制定實施城鄉居民增收計畫，優化「兩新」政策實施和「兩重」項目，清理消費領域不合理限制，推動投資止跌回穩，高品質推進城市更新等。對外開放包括，有序擴大服務領域自主開放、海南自由貿易港建設，推動商簽更多區域和雙邊貿易投資協定等，風險則提及房市、地方債務等。

為擘畫經濟工作，中共中央於本月三日召開黨外人士座談會，八日召開中共中央政治局會議，均由習近平主持，李強也在九日與國際經濟組織負責人舉行「一加十」對話。

隨中美經貿關係趨緩，大陸經濟數據運行已回穩，海關總署數據顯示，以美元計，十一月大陸出口總值年增百分之五點九，較上月回升七個百分點並由負轉正，進出口總額、進口額分別年增百分之四點三和一點九。另國家統計局發布，十一月大陸居民消費價格指數（ＣＰＩ）年增百分之零點七，為去年三月以來新高，符合預期。

地方債 習近平

