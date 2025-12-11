賴總統稱「民主是台灣唯一方向」 國台辦：煽動兩岸對立對抗

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華晚間透過答記者問，評論總統賴清德的言論。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華晚間透過答記者問，評論總統賴清德的言論。記者陳政錄／攝影

昨（10日）是世界人權日，總統賴清德發文示警威權主義持續擴張，強調「民主是台灣唯一的方向」，政府將從三方向續推轉型正義等，並在受訪時表示反對用暴力或脅迫方式改變區域和平穩定的「單邊行為」。大陸國台辦發言人陳斌華今晚表示，賴清德打著「民主」、「和平」的幌子窮兵黷武、勾連外部勢力持續謀「獨」挑釁。

就賴清德近日的上述言論，大陸國台辦今日晚間，發布發言人答記者問回應。

陳斌華說，賴清德又在鼓譟「以武謀獨」、「倚外謀獨」，又在煽炒「民主對抗威權」虛假敘事，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，打著「民主」、「和平」的幌子窮兵黷武、勾連外部勢力持續謀「獨」挑釁，再次暴露其冥頑不化的「台獨」本性和「和平破壞者」「危機製造者」、「戰爭煽動者」的真實面目。

陳斌華說，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動兩岸對立對抗，大搞「備戰謀獨」、「全民皆兵」，把台灣帶向兵凶戰危的險境，把民眾綁上「台獨」分裂的瘋狂戰車。

他還指控賴清德，在島內（台灣）實行「威權統治」，不斷製造綠色恐怖、寒蟬效應。他說，賴清德既是台海形勢緊張動蕩的始作俑者，也是台灣社會撕裂對立的最大亂源，根本沒有資格奢談民主、和平。

他說，和平是兩岸同胞的共同追求，統一是台灣前途的唯一方向。當前反對「台獨」分裂的鬥爭不是制度之爭，而是統一和分裂的鬥爭、正義與邪惡的對抗。

陳斌華表示，我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為任何形式的「台獨」分裂行徑留下任何餘地。他又稱，希望廣大台灣同胞堅決反獨和外部干涉，和大陸一道創造國家統一等。

賴清德 台獨 陳斌華

