陸委會發布最新民調 8成3民眾不贊成「一國兩制」

陸委會今天發布最新民調結果顯示，82.6%受訪民眾不贊成中共「一國兩制」主張；73.1%民眾不認同台灣以「中國台北」名義參與APEC活動。

大陸委員會（陸委會）今天釋出最新民調結果。

民調結果顯示，82.6%民眾不贊成中共「一國兩制」主張；73.1%民眾不認同中共提出台灣只能在「一中原則」下以「中國台北」名義參與亞太經濟合作會議（APEC）活動；76.8%民眾不認同中共以「從事分裂國家活動」為由通緝部分國人。

民調結果顯示，54%民眾支持總統賴清德提出未來8年將投入經費1.25兆元建立「台灣之盾」等整體防衛系統。

另外，75.8%民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」；85.1%民眾支持政府主張「廣義維持現狀」；84.4%民眾認為，台灣的未來由台灣2300萬人決定，呈現長期穩定趨勢。

陸委會表示，中共近年持續加大對台文攻武嚇、外交打壓及法律戰等複合性施壓，不願正視中華民國存在客觀事實，以僵化政治思維處理兩岸事務，目前兩岸關係癥結在於體制之爭，民主與專制不能相融。

陸委會強調，長期民調顯示台灣主流民意堅拒「一國兩制」，呼籲對岸務實面對中華民國與中華人民共和國互不隸屬的現實及台灣人民對自由民主的堅持，與台灣民選合法政府透過不設前提的溝通對話化解分歧。

這項調查由陸委會委託政治大學選舉研究中心在今年12月4至8日透過電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1098份，信賴度95%，抽樣誤差正負2.96%。