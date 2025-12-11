我官員是否出席？深圳首場APEC會議 陸委會僅稱「台灣有權參加」

大陸官媒今宣布11日至12日，2026年APEC「非正式資深官員會議」在深圳舉行，對於我方是否有比照往年由相關官員率團赴大陸地區出席、以及陸委會是否有協助相關兩岸事務的建議，陸委會11日僅表示台灣有權參加APEC各項活動，但未透露相關細節。

據新華社，12月11日至12日，2026年亞太經合會（APEC）「非正式資深官員會議」（ISOM，陸方稱非正式高官會）在深圳舉行。這是大陸擔任2026年APEC東道主主辦的首場活動，拉開APEC「中國年」帷幕。

對於我方是否有比照往年由相關官員率團出席、以及陸委會是否有協助一些兩岸事務與建議？陸委會副主委梁文傑11日下午回應本報記者提問時指出，台灣是APEC正式成員，有權參加APEC各項活動，陸委會也會協助外交部做出一些建議，「至於參與APEC活動相關細節，建議向外交部詢問」。

而據深圳廣電旗下深視新聞11日消息，此次會議主要目的是推動APEC各方就明年APEC會議有關計畫和安排集思廣益、達成一致，確定主辦經濟體的工作計畫、籌備工作和會議日程表。非正式高官會包括以下主要活動：主題和優先領域研討會、非正式高官會全會、歡迎晚宴及參訪活動。報導披露，「12月11日上午，主題和優先領域研討會在深圳舉行，來自21個經濟體的代表與專家學者約200人參會」，形同證實我方也有參與。

公開資料顯示，今年南韓主辦AEPC會議，去年底首場「非正式資深官員會議」由我外交部國際組織司司長孫儉元率團出席。就2025年主辦APEC之韓國推動之辦會主題「打造永續明天」（Building a Sustainable Tomorrow），及3項優先領域「連結：加強亞太地區實體、制度性及人與人連結」、「創新：數位創新加速永續與包容性成長」及「繁榮：強化合作與共同政策，以有效應對全球挑戰」與各會員交換意見。

另外陸委會11日也發布委託政大選研中心進行的民調，其中有一題是對於中國大陸政府提出台灣只能在「一個中國原則」下，以「中國台北」名義參與APEC活動，民調顯示認同者僅12.8%、不認同者為73.1%，另有14.1%是不知道、無意見。