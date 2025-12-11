快訊

證實不派官員參加兩岸警學研討會 陸委會：陸方設置無法接受的條件

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑11日說陸方設置我方無法接受的條件，所以政府才決定不派官員出席兩岸四地警學研討會。（記者廖士鋒／攝影）
近期的金門遣返案，讓各界再度感受到兩岸司法合作、共打協議執行的重要性，不過有媒體披露陸委會出手阻止了原定今年9月的兩岸四地警學研討會，對此陸委會證實，並說明主因在於對方設置了「我方無法接受的條件」，且有「矮化」，所以政府才決定不派官員出席。

有關金門小三通10人遣返案還有3人搭機到松山機場案，不同媒體最近分別報導不同的「內幕」，中國時報指出金門警方及刑事局兩岸科事先都沒接獲通知，接到人後才趕緊詢問陸方怎麼回事，與陸委會的說法大相逕庭。同時「兩岸四地警學研討會」今年9月底在寧波舉行，但在研討會登場前4天，陸委會卻突然不同意警方前往參加。自由時報則引述官員說法指，大陸地方公安便宜行事，把人帶到廈門碼頭就要塞回來，我方當然可以拒收，我方已經透過兩岸共打機制跟對岸交涉。

11日下午在記者會上，本報記者詢問我方究竟有無循例派人到廈門「交接」上述人員、並移交有關卷證、簽署交接書？如果沒有派人，我方能接受這種新模式嗎？再者，兩岸四地警學研討會是否真如報載，受陸委會所阻？若是如此有何原因？

對此陸委會副主委梁文傑回應重申對這樣的執行方式「不滿意」，並提到中共目前對兩岸共打協議的執行「確實比較消極」，但是雙方「依然是有一定的往來」。在這種不滿意的狀況之下，「我們還是要對人員的遣返，要做好合適的規劃才行」。他重申政府原則，即國人若在境外（包括大陸地區）沒有有效的證件，原則上沒有辦法搭乘交通工具（返台），一定要我方主管機關查證身份之後，才會許可、才能上得了船跟飛機。「未來這一類的人員如果要返回台灣，當然一定會經過政府的聯繫跟處置，我們未來要求要做好安全規劃之後，才會同意他們搭上交通工具」。

至於兩岸四地警學研討會，梁文傑說這是兩邊長年下來的一個交流機制，「但是我們不樂見因為政治的因素而影響到這樣的交流」。今年的警學研討會是因為「對方設置了我方無法接受的條件，而且有矮化我方的事情」，所以政府才決定不派官員出席。他並未詳細說明，陸方到底設置了什麼樣的條件、以及矮化的具體措施。他也補充，但警學研討會所參與的人員，有不包括官員的學者或者是其他人士，「這個部分照常舉行」。

公開資料顯示，「海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」首屆於2006 年在上海舉辦，過往每年一屆，也曾在台灣舉行，今年為第20屆。就兩岸警察交流機制，我方向來是透過「中華民國刑事偵防協會」與大陸公安部的白手套「中國警察協會」（原則上由公安部副部長兼任會長）往來。兩年前，刑警局局長周幼偉也曾用「刑事偵防協會榮譽副理事長」身分到蘇州參加研討會。今年研討會9月22日至26日在寧波舉行，主題是「數智警務條件下的犯罪防治與警務現代化」，據大陸與港澳警方消息，台灣方面參加的主要人員為刑事偵防協會理事長黃炳彰。

