雙城論壇時間還會改？陸委會：收到的申請案就是27、28日

雙城論壇將在27日、28日於上海市舉行，台北市長蔣萬安預計率團參與，申請案已經由陸委會審查完成，但又傳出可能確切日期有變，陸委會11日表示，收到的申請案就是這兩天，也提醒北市府應聚焦市政，且若行程臨時要改變，也要事先告訴陸委會。

陸委會副主委梁文傑11日下午在記者會上回應媒體詢問關於雙城論壇日期是否仍會有變的提問時表示，收到的申請案確實就是這兩天，至於時間為什麼在這裡或是壓縮成兩天，「我想台北市政府有市政上的考慮，跟台北市議會的會期可能也有關係，所以這個部分我們就沒有特別的評論」。但他強調，陸委會希望所謂雙城論壇就是聚焦於市政交流、市政議題，如果原來申請的行程臨時要改變，還是要事先告訴陸委會。

另就雙城論壇除提醒聚焦市政交流，還有沒有其他提醒事項？梁文傑說，提醒事項就是第一要聚焦於市政交流，第二如果行程有變動要事先告訴陸委會。第三陸委會則會列出一些兩岸條例相關規定，如不可以在未經中央政府同意下簽署協議等，這些台北市政府非常清楚，所以不用多作說明。

至於有議員認為時間如此壓縮與兩岸政治氛圍有關，梁文傑表示，沒有人規定雙城論壇要開幾天的，「蔣市長如果想要的話，他也可以像馬英九前總統這樣去個10幾天」，梁文傑又說，「但蔣市長不會這樣做，因為市長的工作每天都非常繁忙，要考慮的是選民期待、市政壓力等等，所以我想他不是去考慮什麼政治氛圍」，而三天、兩天或是幾天，這是蔣市長自己的決定，「我們沒有什麼特別的評論」。

而就MOU的部分，梁文傑說，首先關於水治理的MOU，一開始就沒有什麼特別的意見，比較有問題的是跟勞動部有關的職業訓練的MOU，勞動部在10月20日把修正意見給台北市政府，台北市政府的回函和勞動部的（意見）基本上沒有什麼差異，所以勞動部也在11月28日就回復這個MOU是ok的，所以也沒有什麼太多的問題。