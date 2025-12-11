陸官媒倡讓領導幹部「能上能下」成為常態 以「淨化政治生態」

中共中央機關報《人民日報》發表文章呼籲，讓領導幹部能上能下成為常態，並稱唯有及時使用能幹成事的幹部，並將混日子的幹部「調整下去」，才能淨化政治生態、保持隊伍活力。

《人民日報》11日刊發題為《讓領導幹部能上能下成為常態》的文章，稱中共二十屆四中全會《建議》提出的「推進領導幹部能上能下常態化」，既是深化幹部制度改革的必然要求，更是激勵廣大幹部在新征程上展現新擔當新作為的關鍵舉措。

文章稱，一些單位存在「幹與不幹一個樣、幹多幹少一個樣、幹好幹壞一個樣」的問題，導致「劣幣驅逐良幣」；個別地方重「上」輕「下」，對不適宜擔任現職的領導幹部「不忍下手」。這些問題不僅影響幹部隊伍的整體活力，也制約了改革發展的深入推進。

文章認為，只有及時把那些敢扛事、願做事、能幹成事的幹部用起來，把那些混日子、守攤子、撂挑子的幹部調整下去，才能集聚攻堅克難的磅礴力量。

文章並指，領導班子職數有限額，對於能力不適配、狀態不適應的幹部，及時調整崗位，既是給更合適的人選騰位置，也是給「下」的幹部重新學習、鍛鍊提高的機會，有助於實現幹部資源的優化配置和幹部個人的長遠發展。

文章還說，推進領導幹部能上能下常態化，重點和難點是解決「能下」的問題。對那些不適宜擔任現職的幹部及時調整，既是淨化政治生態的必要之舉，也是倒逼幹部隊伍保持活力的有效手段，讓整個幹部隊伍都深刻認識到，職位不是「鐵交椅」，德不配位、才不配位，不擔當不作為，就會被調整。

文章強調，「下」不是最終目的，不能為「下」而「下」、一「下」了之；要堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重，注重做好「下」的「後半篇文章」，讓下來的幹部感受到壓力，也看得到出路，實現下來一個、警醒一片的效果，引導廣大幹部爭當推動發展的促進派、實幹家。

文章最後稱，推進領導幹部能上能下常態化，不是簡單的人員調整，而是一場幹部管理理念的深刻變革，要求打破「只上不下」的思維定勢，樹立動態管理的科學理念。只有讓「上」者更有為、「下」者不消沉，才能最大限度保護「幹」的熱情、激發「幹」的動力，激勵廣大幹部鼓足幹勁、奮發有為。