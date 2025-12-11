陸官媒倡讓領導幹部「能上能下」成為常態 以「淨化政治生態」

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
12月10日，大陸安徽省合肥市中級人民法院一審宣判海關總署原副署長孫玉寧受賄案，以受賄罪判處有期徒刑13年，並處罰金人民幣400萬元。（圖／取自央視新聞）
中共中央機關報《人民日報》發表文章呼籲，讓領導幹部能上能下成為常態，並稱唯有及時使用能幹成事的幹部，並將混日子的幹部「調整下去」，才能淨化政治生態、保持隊伍活力。

《人民日報》11日刊發題為《讓領導幹部能上能下成為常態》的文章，稱中共二十屆四中全會《建議》提出的「推進領導幹部能上能下常態化」，既是深化幹部制度改革的必然要求，更是激勵廣大幹部在新征程上展現新擔當新作為的關鍵舉措。

文章稱，一些單位存在「幹與不幹一個樣、幹多幹少一個樣、幹好幹壞一個樣」的問題，導致「劣幣驅逐良幣」；個別地方重「上」輕「下」，對不適宜擔任現職的領導幹部「不忍下手」。這些問題不僅影響幹部隊伍的整體活力，也制約了改革發展的深入推進。

文章認為，只有及時把那些敢扛事、願做事、能幹成事的幹部用起來，把那些混日子、守攤子、撂挑子的幹部調整下去，才能集聚攻堅克難的磅礴力量。

文章並指，領導班子職數有限額，對於能力不適配、狀態不適應的幹部，及時調整崗位，既是給更合適的人選騰位置，也是給「下」的幹部重新學習、鍛鍊提高的機會，有助於實現幹部資源的優化配置和幹部個人的長遠發展。

文章還說，推進領導幹部能上能下常態化，重點和難點是解決「能下」的問題。對那些不適宜擔任現職的幹部及時調整，既是淨化政治生態的必要之舉，也是倒逼幹部隊伍保持活力的有效手段，讓整個幹部隊伍都深刻認識到，職位不是「鐵交椅」，德不配位、才不配位，不擔當不作為，就會被調整。

文章強調，「下」不是最終目的，不能為「下」而「下」、一「下」了之；要堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重，注重做好「下」的「後半篇文章」，讓下來的幹部感受到壓力，也看得到出路，實現下來一個、警醒一片的效果，引導廣大幹部爭當推動發展的促進派、實幹家。

文章最後稱，推進領導幹部能上能下常態化，不是簡單的人員調整，而是一場幹部管理理念的深刻變革，要求打破「只上不下」的思維定勢，樹立動態管理的科學理念。只有讓「上」者更有為、「下」者不消沉，才能最大限度保護「幹」的熱情、激發「幹」的動力，激勵廣大幹部鼓足幹勁、奮發有為。

幹部 中共 職位

