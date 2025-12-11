快訊

10款LINE免費貼圖來了！這系列有小S「聽不見」表情、另一款終身免費

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸「紅通人員」從菲律賓遣返 涉案金額高達42.9億元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中菲兩國近日在國際刑警組織框架下開展執法合作，成功攔截、遣返涉嫌職務犯罪的重要「紅通人員」郝某，涉案金額高達約9.7億元人民幣。（圖／陸駐菲律賓大使館公眾號）
中菲兩國近日在國際刑警組織框架下開展執法合作，成功攔截、遣返涉嫌職務犯罪的重要「紅通人員」郝某，涉案金額高達約9.7億元人民幣。（圖／陸駐菲律賓大使館公眾號）

大陸駐菲律賓大使館11日公布，中菲兩國近日在國際刑警組織框架下開展執法合作，成功攔截並遣返涉嫌職務犯罪的重要「紅通人員」郝某，涉案金額高達約9.7億元人民幣（約合新台幣42.9億元）。

據大陸駐菲律賓大使館公眾號，本次行動是中菲執法合作取得的又一積極進展，標誌中菲司法協作正日趨常態化。去年12月，兩國執法部門完成近200名在菲從事離岸博彩的中國公民遣返工作。

另外，從2014年反腐敗「天網行動」啟動至2024年，中國大陸已從120多個國家和地區追回外逃人員逾1.4萬人，其中黨員和國家工作人員2,999人，「百名紅通人員」已有62人歸案，共追回贓款666.2億元人民幣。

「百名紅通人員」是天網行動開展以來的重點追逃對象。2015年4月，國際刑警組織中國國家中心局集中公布100名紅通人員，均為涉嫌犯罪、證據確鑿的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人員。

2023年6月10日，外逃23年的「百名紅通人員」郭潔芳回國投案。這是中共二十大以來首名歸案的「百名紅通人員」，也是開展「天網行動」以來第62名歸案的「百名紅通人員」。

大使館 菲律賓

延伸閱讀

中日關係惡化 大陸浙江1處景點從「山寨北海道」改為「山寨首爾」

川普上任周年要遣返百萬人 國安部1.4億美元買6波音機當專機

「博美狗從天而降」大火先救毛小孩　菲律賓女飼主暖心一幕網路瘋傳

歐盟擬收緊移民政策 予成員國遣返非法滯留者權力

相關新聞

北京清華辦楊振寧追思會 翁帆數度哽咽追憶楊老這些往事

北京清華大學10日舉行楊振寧先生追思會，清華大學黨委書記邱勇院士、校長李路明院士、原校長顧秉林院士、楊振寧夫人翁帆等10...

雙城論壇從3天改成2天 柳采葳：時間長短非衡量成效標準

今年台北上海雙城論壇已敲定在12月27日、28日於上海舉辦。這次將同行的台北市議員柳采葳指出，雖然這次論壇僅在周末2天1...

最大載荷6噸！陸「無人機航母」九天無人機成功首飛

被稱為「空中無人機航母」的「九天」無人機，據新華社11日報導，從中國航空工業集團有限公司獲悉，九天無人機在陝西蒲城完成首...

中俄空中巡航後 中共與新加坡陸軍聯合訓練

據大陸微信公眾號「國防部發布」10日消息，12月上中旬，中國與新加坡2國軍隊將在新加坡舉行「合作-2025」陸軍聯合訓練...

雙城論壇拍板 蔣萬安27、28日赴上海

台北市府昨天向陸委會送件審查，市長蔣萬安將於十二月廿七、廿八日赴上海出席雙城論壇，預計簽署除水治理、職能培訓兩項合作備忘...

王毅明起出訪中東三國 推動伊朗核問題政治外交解決

大陸外交部長王毅將12日起出訪中東三國阿聯、沙烏地及約旦。此行將討論伊朗核問題政治外交解決進程，推動中東早日實現和平穩定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。