中日關係惡化 浙江1處景點從「山寨北海道」改為「山寨首爾」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
浙江省寧波市一處名為「森嶼湖畔」的景點原本模仿日本北海道的環境（左），如今已改造成南韓首爾風格。 （微博照片）
隨著中日關係持續緊張，大陸浙江省寧波市1處景點，從原本模仿日本北海道的環境，如今已改造成南韓首爾風格。

據微信視頻號和星媒聯合早報顯示，該處名為「森嶼湖畔」的景點，原本布置有日本文字招牌和北海道景觀，如今周圍的標誌已換成韓文。據悉其景點門票為79元人民幣、附贈1杯咖啡，吸引不少遊客專程打卡。

大陸網友說，近期中日關係緊張，景點已將所有日本元素改為韓文，從「北海道」變成「首爾」，中文旁的日文也已改成首爾的音譯韓文，連接送的出租車上面的塗漆字樣，也由日文改成韓文，但改造後仍吸引大量遊客拍照。

日本首相高市早苗11月上旬發表「台灣有事論」後，中日關係跌入低谷。過去1個月，大陸官方多次提醒公民避免前往日本旅行，多家旅行社接到不少赴日團隊遊退訂要求，還有旅行社暫停銷售日本遊配套。

另外，大陸主要航空公司5日也宣布，赴日航班的全額退票政策將延長3個月、至明年3月28日。

中日關係 日本 景點

相關新聞

北京清華辦楊振寧追思會 翁帆數度哽咽追憶楊老這些往事

北京清華大學10日舉行楊振寧先生追思會，清華大學黨委書記邱勇院士、校長李路明院士、原校長顧秉林院士、楊振寧夫人翁帆等10...

雙城論壇從3天改成2天 柳采葳：時間長短非衡量成效標準

今年台北上海雙城論壇已敲定在12月27日、28日於上海舉辦。這次將同行的台北市議員柳采葳指出，雖然這次論壇僅在周末2天1...

最大載荷6噸！陸「無人機航母」九天無人機成功首飛

被稱為「空中無人機航母」的「九天」無人機，據新華社11日報導，從中國航空工業集團有限公司獲悉，九天無人機在陝西蒲城完成首...

中俄空中巡航後 中共與新加坡陸軍聯合訓練

據大陸微信公眾號「國防部發布」10日消息，12月上中旬，中國與新加坡2國軍隊將在新加坡舉行「合作-2025」陸軍聯合訓練...

雙城論壇拍板 蔣萬安27、28日赴上海

台北市府昨天向陸委會送件審查，市長蔣萬安將於十二月廿七、廿八日赴上海出席雙城論壇，預計簽署除水治理、職能培訓兩項合作備忘...

日媒：傳日本籲法國謹慎考慮邀習近平參加G7峰會

日本共同社11日報導，多名日本政府相關人士10日透露，關於邀請大陸國家主席習近平出席七國集團（G7）峰會的構想，日本政府...

