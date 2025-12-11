陸商務部副部長見PayPal副總裁 稱支持跨境電商新模式發展
大陸商務部副部長凌激10日會見美國數位支付平台PayPal公司（陸譯貝寶公司）全球副總裁理納許（Richard Nash），雙方圍繞PayPal在陸投資經營、中國開放發展機遇進行交流。凌激也提到，中方將支援跨境電商等新業態新模式持續健康發展。
據大陸商務部網站，凌激表示，中方將支援跨境電商等新業態新模式持續健康發展，打造「購在中國」品牌，拓展外國遊客入境消費，提升入出境遊便利化水平。歡迎貝寶持續拓展在華業務，創新跨境支付產品與服務，提升互聯互通水平。
納許則表示，得益於中國不斷擴大開放的政策環境，貝寶在華業務持續擴大。他並表示，貝寶將加強與中國電商企業合作、深化支付系統國際合作，為「購在中國」做出貢獻。
