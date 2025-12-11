當地地震頻傳 陸駐日使館：籲在日陸人用App「海外公民登記」

大陸駐日本大使館11日上午表示，日本青森縣附近海域8日晚間發生7.6地震和多次餘震，太平洋沿岸有關地區發布海嘯預警。該館表示，為有效保護在日中國公民人身安全，進一步幫助在日中國公民更好獲得領事保護與服務，大陸外交部「中國領事」App推出「海外公民登記」功能模組並已上線。

該使館引述日媒報導稱，「日本政府專家會議將於近期公布東京直下型地震最新損失預測概要，如果東京發生7.3地震，將造成18,000人死亡和83兆日圓損失。」

大陸駐日使館呼籲在日中國公民，積極下載「中國領事」App，或透過「中國領事」微信小程式參與海外公民登記，根據自己在日居住地址、選擇相應都道府縣，填寫相關資訊完成登記。「中國駐日本使領館將根據資訊登記情況，有針對性地推送安全資訊，為在日中國公民提供及時、有效的領事保護與協助。」

大陸外交部領事司微信公眾號「領事直通車」11日也表示，8日以來，日本本州東部附近海域連續發生多起地震，最大震級達7.5，地震造成多人受傷，大陸外交部和駐日本使領館亦提醒「中國公民近期避免前往日本」。