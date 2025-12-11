最大載荷6噸！陸「無人機航母」九天無人機成功首飛

被稱為「空中無人機航母」的「九天」無人機，據新華社11日報導，從中國航空工業集團有限公司獲悉，九天無人機在陝西蒲城完成首飛任務。「九天」無人機由陝西無人裝備科技有限責任公司委託航空工業第一飛機設計研究院設計。

報導指，作為大陸自主創新的大型通用無人機平台，該機型採用「通用平台+模組化任務載荷」設計理念，依託自主整合技術創新，具備大載重、高升限、寬速域、短起降等核心優勢，機長16.35公尺，翼展25公尺，最大起飛重量16噸，載荷能力達6,000公斤，航時12小時、轉場航程7,000公里。

報導也提到，透過模組化任務載荷換裝，「九天」無人機可廣泛適配民用多元場景，除了能承擔偏遠山區、海島的重型物資運輸、精準物流投送，也能在應急救援中快速恢復通訊、投送救災裝備，還能提供地理測繪、災情評估、礦產普查等服務。

今年5月央視網報導，「九天」無人機的掛載能力也引人矚目，8個外掛點既可以掛載1000公斤級的制導炸彈，也可以掛載空空導彈、空地導彈、反艦導彈和巡飛彈。