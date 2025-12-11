中俄空中巡航後 中共與新加坡陸軍聯合訓練

據大陸微信公眾號「國防部發布」10日消息，12月上中旬，中國與新加坡2國軍隊將在新加坡舉行「合作-2025」陸軍聯合訓練。聯訓將持續至12月18日。

中共軍媒《解放軍報》11日報導，「合作-2025」陸軍聯合訓練開始儀式，10日上午在新加坡陸軍第3師裕廊營區舉行。

「國防部發布」稱，此次聯訓以「聯合城市反恐行動」為主題，圍繞爆破、狙擊、無人偵察等課目進行互訓和技能交流，開展指揮演練和實兵演練。這是中、新兩軍第7次開展該系列聯訓，旨在進一步提升聯合反恐行動能力，深化務實交流合作。

此次聯合訓練以解救人質為課題，融入狙擊控局、快速突入、戰場救護等專業課目；區分技能訓練、分段訓練、連貫訓練和實兵演練4個階段，逐步深入演練戰術戰法，強化雙方協同。

聯訓開始前，中新雙方準備組織情況介紹、消防演練等活動。此後雙方還會組織籃球、飛盤等文化體育交流，進一步增進雙方了解。

先前新華社8日報導，1架搭載中國和新加坡「合作-2025」陸軍聯合訓練中方參訓人員和裝備的運-20飛機，8日抵達新加坡樟宜空軍基地。報導指出，此次聯訓不僅是中、新陸軍第7次舉辦「合作」系列聯合訓練，也是繼2023年確定「以3年為1個課題周期」後的第3年。

在「聯合城市反恐作戰」課題基礎上，前2年分別側重於營指揮所演習、營實兵綜合演練，今年則突出旅級推演和營級實兵演練，旨在深化提高兩軍在聯合反恐行動的協同配合能力。