雙城論壇拍板 蔣萬安12/27-28赴上海

台北市府昨天向陸委會送件審查，市長蔣萬安將於十二月廿七、廿八日赴上海出席雙城論壇，預計簽署除水治理、職能培訓兩項合作備忘錄，而議員示警，雙城論壇近年受政治氛圍影響已多次落在十二月、時程也遭限縮，這樣的安排恐影響參訪品質與交流成果。

今年雙城論壇籌辦一波三折，原本九月底就要舉辦，因合作備忘錄（ＭＯＵ）審查程序不完備受阻，北市九月廿二日喊停，延至十二月下旬舉辦。

對於蔣萬安率團赴陸，陸委會昨晚表示，該會收到申請案後已經審查完畢，僅提醒北市府聚焦市政交流，倘若有變更行程應於事前申報。大陸國台辦發言人陳斌華昨日上午表示，台北、上海就舉辦今年雙城論壇「一直保持著溝通」，「我們一貫支持包括兩岸城市交流在內各領域交流合作」。

蔣萬安日前接受聯合報專訪時表示，「如果停掉，傳遞出來的訊息，會讓大家對兩岸關係更悲觀」。他稱賴清德總統上任讓兩岸關係更嚴峻，擔心如果兩岸關係愈緊張愈不交流會「誤判」；所以他努力維持舉辦雙城論壇，堅持在對等尊嚴下維持善意互動，聚焦市政交流。

將與蔣萬安同行的北市國民黨議員曾獻瑩表示，本次論壇僅能安排在周末兩天一夜，不僅凸顯交流的艱難現實，也可能影響參訪品質與交流成果。雙城論壇近年時程屢受政治氛圍影響，近五年已有三次落在十二月，今年更壓線排在年底，形成相當不尋常的時間配置，意味著能參訪的項目受限，可觀察的城市治理成果也可能大幅縮減。他建議北市未來可以更高頻率、更具主題性的交流方式分散政治風險、提升交流彈性，不再受限於一年一次的行程。

政治大學外交系教授黃奎博認為，在愈加緊張的氛圍下，對可能發生的「坑」應先相互溝通，在發生前就填平，才有助兩岸和平。至於接下來蔣萬安赴上海，黃認為，從上次上海台辦申請來台，中央似乎在技術性阻擋，當然北市府也必須設想「最壞狀況」，提防表面放行，卻背後刻意穿小鞋。在兩岸關係緊繃下，黃也憂心來自大陸的「民族主義小粉紅」可能會有尖酸刻薄的負面評論，被綠營或側翼加以政治利用。