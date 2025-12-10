雙城論壇12月底上海登場 陸委會指申請案審查完畢、提醒1事

台北上海雙城論壇舉辦在即，據了解，北市府今向陸委會申請，市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇時間確定，蔣將於12月27、28日兩天一夜赴上海出席雙城交流。今年預計簽署兩項合作備忘錄（MOU），除水治理MOU已審查完成；另一項職能培訓MOU近期也完成，今年雙城確定簽署兩項MOU。

2025-12-10 18:00