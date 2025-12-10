聽新聞
雙城論壇12月底上海登場 陸委會指申請案審查完畢、提醒1事
國民黨台北市議員曾獻瑩今天表示，台北－上海城市論壇（雙城論壇）將於27至28日在上海市舉行。陸委會表示，收到申請案後已審查完畢，提醒台北市政府聚焦市政交流。
曾獻瑩披露，雙城論壇將於27至28日舉行，僅安排兩天一夜。
大陸委員會（陸委會）今天表示，收到申請案後已審查完畢，提醒台北市政府聚焦市政交流，倘若有變更行程應於事前申報。
台北市政府表示，相關作業已進入最後行政確認階段，一切都依相關規定辦理中。
雙城論壇今年輪由上海市主辦。陸委會副主委兼發言人梁文傑日前於例行記者會上表示，台北市政府先前申請赴陸參加雙城論壇，由於後來撤案，若是規劃再前往，必須再提出一次申請，「我想這個不會有什麼問題的」。
