持續發酵！南韓電子入境申報列「中國台灣」 陸國台辦：一中是國際準則

南韓在電子入境申報單稱呼我國為「中國（台灣）」，我外交部官員昨表示重新檢視與南韓政府的關係，並研議可行的因應方案。對於此事今日持續引發討論，大陸國台辦發言人陳斌華今天上午在主持例行記者會時說，「一個中國原則」是國際關係基本準則，無論民進黨當局如何處心積慮，都改變不了「台灣是中國一部分」的事實。

陳斌華今天上午主持例行記者會，就此事作出評論。

他說，「一個中國原則」是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。無論民進黨當局如何處心積慮，都改變不了「台灣是中國一部分」的事實，撼動不了國際社會堅持「一個中國原則」的基本格局。

同場記者會上，陳斌華也分別就日前我國友邦聖文森，由親中派的新民主黨領袖傅萊德接任新總理，恐使邦交生變，以及2023年與我斷交的宏都拉斯近日大選，目前計票統計的兩名領先者均被認為是親台派，引起是否與我復交的討論等議題做出回應，他同樣強調了「一個中國原則」。

陳斌華稱，「世界上絕大多數國家都在一個中國原則基礎上與中國建立和發展外交關係」，宏都拉斯有關人員的言論嚴重違背「一個中國原則」，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，敦促有關人員立即糾正錯誤，慎重處理涉台問題。民進黨當局企圖借機搞所謂「外交突破」，枉費心機，注定失敗。

另對於大陸外長王毅近日在北京和德國外長瓦德富爾會談時表示，台灣地位已被「七重鎖定」。陳斌華說，台灣自古屬於中國，歷史經緯清晰，法理事實清楚。王毅「就此作了全面、完整、清晰的闡述，有助於增進國際社會對一個中國原則的認識和堅持」。