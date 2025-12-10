陸外交部否認英相敲定訪中 對英國制裁中企提交涉

快訊

中央社／ 台北10日電
英國首相施凱爾。圖／歐新社
中英關係近期陷入低潮，針對英國首相施凱爾據報將在明年1月底訪問北京、上海，中國外交部今天說，中方尚未與英方就施凱爾訪中日期等具體問題進行討論。同時，中方對兩家中國企業遭英國制裁強烈不滿，已向英方提出嚴正交涉。

路透社3日報導，兩名知情人士透露，英國政府已向中國提議施凱爾（Keir Starmer）於明年1月29日至31日訪問北京和上海。一名知情人士補充說，雙方可能在本週末前達成協議。

不過報導提到，中國擬在倫敦建造歐洲規模最大的大使館，如果北京方面認為，英方在批准這一備受爭議的項目上缺乏進展，對兩國領導人而言是過於重大的政治挫折，那麼此次訪問可能會被推遲。

據陸媒環球網，中國外交部下午舉行例行記者會。會上有記者提問：據報導，英國首相施凱爾將於明年1月29日到31日訪中，將到訪北京和上海。發言人能否證實？

中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方重視改善和發展中英關係，願與英方加強各層級交往。據他所知，中方尚未與英方就施凱爾訪中日期等具體問題進行討論。

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）9日宣布，總部在中國的安洵（i-Soon）和永信至誠科技集團（Integrity Technology Group），因「針對英國及其盟邦有大規模且濫發式網路行動」而被納入制裁名單。

郭嘉昆回應記者相關提問時稱，中方對英方藉網路安全問題搞政治操弄的做法表示強烈不滿、堅決反對，並已經在北京和倫敦向英方提出嚴正交涉。

郭嘉昆宣稱，中方是網路攻擊的最大受害者。不久前，中方公布了美國國家安全局網路攻擊滲透中國國家授時中心案件，揭露了美國網路入侵攻擊中國關鍵訊息基礎設施的事實鐵證。值得注意的是，英方正是美方實施上述對中網路攻擊的跳板之一。

他說，中方已向英方提交相關訊息。同為「五眼聯盟」和北約成員，希望英方就其在美國網路攻擊中國關鍵訊息基礎設施行動中扮演何種角色作出解釋。

法新社報導，中國擬在倫敦名勝「倫敦塔」（Tower of London）附近興建歐洲規模最大的中國使館，此舉備受爭議並遭多方反對。英國政府2日再度將定奪此案的期限延後至明年1月20日。

施凱爾發言人表示，由於「特殊安全影響」，需要更多時間來審議這項申請。

報導提到，施凱爾試圖重啟英中關係，中國使館興建案係其中關鍵議題。

